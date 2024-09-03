Імідж "Укренерго" руйнували цілеспрямовано: Кудрицький прокоментував своє звільнення

Вже ухвалене рішення про проведення конкурсу на заміщення посади, яку Володимир Кудрицький обіймав останні чотири роки.

Володимир Кудрицький виконуватиме обов'язки голови правління НЕК "Укренерго" до середи, 4 вересня, включно. Після цього на посаді його тимчасово замінить член правління компанії Олексій Брехт, який наразі відповідає за високовольтну інфраструктуру енергосистеми.

Про це повідомив звільнений голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Ексголова правління енергетичної компанії зазначив, що саме він ініціював позачергове засідання Наглядової ради, тому що звільнення та призначення керівника "Укренерго" є прерогативою Наглядової ради. Він додав, що вже ухвалене рішення про проведення конкурсу на заміщення посади, яку він обіймав останні чотири роки.

"Це важливо не тільки як принцип. Саме незалежність корпоративного управління компанії та прозорі бізнес-процеси – ключова запорука надання західними партнерами 1,5 мільярда євро фінансової підтримки на відновлення енергосистеми та її захист", – наголосив Кудрицький.

Він зауважив, що рішення щодо заміни голови компанії не пов'язане із реалізацією плану захисту енергооб'єктів.

"Я представив членам Наглядової ради детальний звіт щодо кожного об’єкту. І до нього у членів НР жодних запитань не було. Я не можу вдаватися в деталі, але на підстанціях "Укренерго" побудовано понад 60 антидронових укриттів, практично на кожній підстанції. Такі інженерні споруди побудовані лише на об’єктах "Укренерго". Там, де замовником виступала компанія, не витрачено жодної гривні з державного бюджету, адже всі вони побудовані за кошти міжнародної підтримки", – зазначив Кудрицький.

За його словами, антидронові захисні споруди врятували десятки автотрансформаторів цього року.

"Це не означає, що після прильоту декількох десятків ракет енергосистема не відчує удару. Це означає, що ми зможемо швидко, за декілька днів, відновити її роботу", – наголосив ексголова "Укренерго".

Володимир Кудрицький також розповів, що останнім часом в анонімних телеграм-каналах і деяких ЗМІ була розгорнута явно проплачена кампанія з дискредитації "Укренерго".

"Я попросив пресслужбу зібрати ці публікації – вийшов пухленький каталог штучно поширених, майже ідентичних та бездоказових повідомлень, які спрямовані на руйнування іміджу компанії. В той час, як "Укренерго" відновлювало систему після найтяжчої системної аварії, хтось ходив і пропонував гроші за замовну “новину” про те, що в цій аварії буцімто винне керівництво енергокомпанії", – зазначив звільнений керівник НЕК.

На думку Кудрицького, збереження в "Укренерго" професійної команди та призначення у наглядову раду всіх незалежних її членів – "запорука того, щоб в майбутньому компанія не стала генератором такого роду грошових потоків і не втратила підтримку західних партнерів".

"Мій наступник має бути обраним на прозорому публічному конкурсі. Саме так був призначений і я 4 роки тому. Впевнений, що досвід та професійність Олексія Брехта та команди "Укренерго" дадуть змогу забезпечити продовження належної підготовки енергосистеми до важкої зими. Я всім серцем і думками вболіватиму за них", – підсумував Володимир Кудрицький.

Нагадаємо, після звільнення голови "Укренерго" два члени Наглядової ради склали повноваження на знак протесту. Голова Наглядової ради НЕК "Укренерго" Данієль Доббені та член ради Педер Андреасен заявили, що вважають звільнення Кудрицького політично вмотивованим і таким, що не має підстав.

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