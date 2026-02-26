ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
283
Час на прочитання
2 хв

Імперія "офісів": на Дніпропетровщині "накрили" гігантську мережу колцентрів

Працівники «офісів» під виглядом інвестиційних компаній ошукували громадян України, Європи та Азії.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
На Дніпропетровщині викрили мережу шахрайських колцентрів на понад 1500 робочих місць

На Дніпропетровщині викрили мережу шахрайських колцентрів на понад 1500 робочих місць / © скриншот з відео

У Дніпропетровській області правоохоронці ліквідували гігантську мережу шахрайських колцентрів, де працювало понад 1500 осіб. Зловмисники ошукували громадян України, Європи та Азії, пропонуючи фейкові інвестиції.

Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

На Дніпропетровщині напередодні прокурори провели 27 обшуків у межах розслідування масштабної шахрайської схеми. За даними правоохоронців, масштаби діяльності виявилися надзвичайно великими — лише в офісах налічувалося понад 1500 робочих місць.

Телефоне шахрайство — як це працює

Щодня кожен оператор здійснював приблизно сотню дзвінків потенційним жертвам, застосовуючи методи психологічного тиску.

Зловмисники представлялися співробітниками інвестиційних компаній і брокерських платформ. Обіцяючи «швидкий і гарантований прибуток», вони переконували людей вкладати гроші. Для правдоподібності використовували підставні онлайн-платформи, де потерпілим показували вигадане зростання «інвестицій» і фіктивні прибутки.

Насправді всі кошти одразу переводилися на рахунки, контрольовані організаторами схеми.

Від дій шахраїв постраждали громадяни України, а також країн Європи та Азії — загалом йдеться про сотні потерпілих.

Під час обшуків правоохоронці вилучили близько 1500 одиниць комп’ютерної техніки, майже 500 мобільних телефонів, серверне обладнання та інші докази протиправної діяльності.

Розслідування триває, правоохоронці встановлюють усіх причетних до організації та функціонування схеми.

Нагадаємо, раніше в Україні та ЄС ліквідували мережу шахрайських колцентрів, що ошукали 47 іноземців на понад 50 млн грн через «вішинг» та «спуфінг». Під час спецоперації Connect було проведено 70 обшуків у Києві, Дніпрі та Івано-Франківську, вилучено сотні одиниць техніки та авто. Одинадцяти особам оголошено підозру, а шістьох іноземців затримано для екстрадиції.

Дата публікації
Кількість переглядів
283
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie