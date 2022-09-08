Імперські символи: Міністерство культури пропонує демонтувати у Полтаві три пам'ятники

Міністерство культури та інформаційно політики рекомендує демонтувати у Полтаві три пам'ятники.

Йдеться про монументи, які пов'язані з російським царем Петром І та Полтавською битвою.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Міністерства культури та інформаційної політики України.

"Експертна рада Міністерства культури та інформаційної політики з питань подолання наслідків русифікації та тоталітаризму всебічно розглянула питання щодо подальшого існування в публічному просторі Полтави пам’ятників, встановлених у часи російської імперії та пов’язаних з перемогою росії у Полтавській битві 8 липня 1709 року над союзними військами України та Швеції", - повідомили в Мінкульті.

У Полтаві планують знести такі монументи:

Монумент (колону) Слави , встановлений на честь 100-річчя "перемоги російської армії Петра I".

, встановлений на честь 100-річчя "перемоги російської армії Петра I". Пам'ятник на місці відпочинку Петра , споруджений у 1849 році на місці будинку козака Магденка, в якому після битви зупинявся російський цар.

, споруджений у 1849 році на місці будинку козака Магденка, в якому після битви зупинявся російський цар. Пам'ятник славним захисникам Полтави і коменданту фортеці Олексію Келіну, встановлений у 1909 році на честь 200-річчя перемоги у Полтавській битві.

У МКІП наголосили, що ці монументи були встановлені ще за часів Російської імперії, проте збережені в СРСР. Зараз Росія використовує їх для заперечення існування Української держави, проштовхуючи тези про "один народ" та просуває ідеї "руского міра".

Нагадаємо, у Луцьку демонтували радянську зірку з меморіалу "Вічна слава".

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