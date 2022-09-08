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Імперські символи: Міністерство культури пропонує демонтувати у Полтаві три пам'ятники

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Імперські символи: Міністерство культури пропонує демонтувати у Полтаві три пам'ятники

Фото: Вікіпедія

Міністерство культури та інформаційно політики рекомендує демонтувати у Полтаві три пам'ятники.

Йдеться про монументи, які пов'язані з російським царем Петром І та Полтавською битвою. 

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Міністерства культури та інформаційної політики України. 

"Експертна рада Міністерства культури та інформаційної політики з питань подолання наслідків русифікації та тоталітаризму всебічно розглянула питання щодо подальшого існування в публічному просторі Полтави пам’ятників, встановлених у часи російської імперії та пов’язаних з перемогою росії у Полтавській битві 8 липня 1709 року над союзними військами України та Швеції", - повідомили в Мінкульті. 

У Полтаві планують знести такі монументи: 

  • Монумент (колону) Слави, встановлений на честь 100-річчя "перемоги російської армії Петра I".
  • Пам'ятник на місці відпочинку Петра, споруджений у 1849 році на місці будинку козака Магденка, в якому після битви зупинявся російський цар.
  • Пам'ятник славним захисникам Полтави і коменданту фортеці Олексію Келіну, встановлений у 1909 році на честь 200-річчя перемоги у Полтавській битві. 

У МКІП наголосили, що ці монументи були встановлені ще за часів Російської імперії, проте збережені в СРСР. Зараз Росія використовує їх для заперечення існування Української держави, проштовхуючи тези про "один народ" та просуває ідеї "руского міра". 

Нагадаємо, у Луцьку демонтували радянську зірку з меморіалу "Вічна слава".

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