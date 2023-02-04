Імпорт 2 ГВт електроенергії з ЄС: Герус розповів, що час відключення світла скоротиться

В Україні скоротиться час відключень світла, коли Євросоюз розпочне експорт 2 ГВт електроенергії, про що днями заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Про це в ефірі національного телемарафону розповів голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКГ Андрій Герус.

Так, за його словами, цього тижня у години пік дефіцит електроенергії становив трохи понад 4 тисячі МВт. Європейський союз погодився збільшити обсяги постачання електроенергії до 2 ГВт, а раніше діяло обмеження не більше 700 МВт.

"Всі споживачі відчують це (початок імпорту - ред.). Якщо в країні генерація в середньому близько 13 тисяч мегаватів, то коли повністю піде цей імпорт, буде вже 15 тисяч мегаватів. Різниця досить суттєва. Всі споживачі можуть відчути це по показнику відключень. Відключень має стати менше. Часові періоди відключень мають скоротитися", - пояснив Герус.

Під час пресконференції за результатами саміту Україна - ЄС президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна отримає 2 ГВт електроенергії від країн-членів ЄС.

Вона також додала, що наразі погоджено постачання для України 5400 електрогенераторів.

Відключення світла в Україні

Енергосистема України зазнала вже 13 ракетних та 15 дронових атак з боку Росії. Станом на 4 лютого ситуація покращилась – дещо збільшилось виробництво на теплових електростанціях.

Наразі найбільша частка відключених споживачів через дефіцит генерувальної потужності та мережеві обмеження – у Волинській, Одеській і Чернівецькій областях.

Одеса та частина Одеського району залишаються знеструмленими через аварію на одній з підстанцій. Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль доручив протягом доби завезти до Одеси всі потужні генератори, які є в наявності у Міністерства енергетики, та газотурбінну електростанцію потужністю 25 МВт.

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