Імпорт електроенергії з ЄС та чого сподіватися від візиту до США: головне зі звернення Зеленського

Урсула фон дер Ляєн оголосила про новий пакет для української енергетики від Євросоюзу – 160 мільйонів євро.

Євросоюз збільшить імпорт електрики до України та допоможе зберегти щонайменше чверть української генерації електроенергії.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час вечірнього звернення у п’ятницю, 20 вересня.

За його словами, сьогодні було детально обговорено проблеми української енергетики під час візиту до Києва президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.

“Сьогоднішній її візит додав Україні чутливої підтримки. Є новий пакет для нашої енергетики від Євросоюзу – 160 мільйонів євро. Також є й домовленість щодо збільшення імпорту електрики в Україну – те, що обов’язково підтримає нашу державу, наших людей у складних ситуаціях. Обговорили з Урсулою кроки, які допоможуть зберегти нам щонайменше чверть генерації”, - повідомив український президент.

Також Зеленський і фон дер Ляєн говорили про політичну взаємодію України із Євросоюзом.

“Ми маємо прискорити процес перемовин щодо членства та підготовку відповідних частин майбутньої угоди. Є важливе рішення Урсули про європейську підтримку для нашої, української, програми шкільного харчування. Тобто в усьому, від оборони до соціальних питань, ми маємо справді хороші результати”, - зазначив президент.

Володимир Зеленський повідомив про підготовку до переговорів у США, де у нього мають відбутися зустрічі із чинним президентом Джо Байденом, а також обома кандидатами у президенти.

“Тепер ми представимо цілком конкретний план, як Україні в цій війні не просто вистояти, не просто тримати рівень спротиву, як зараз, але саме зараз посилитись – посилитись так, щоб реально наблизити справедливий мир, реально наблизити перемогу. Україна розраховує на цю підтримку дуже. І це справедливо. Бо коли один народ виграє битву за свою незалежність і дотримання міжнародного права, увесь світ виграє”, - наголосив він.

Окрім того, президент згадав про проведену сьогодні Ставку, на якій була доповідь головкома ЗСУ Олександра Сирського щодо фронту й щодо нашої операції в Курській області.

“Важливо, що наші бойові бригади максимально стійко утримують позиції”, - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, 20 вересня президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, на якому розглянули питання енергетики, власного виробництва зброї, а також ситуацію на фронті.

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