ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
11
Час на прочитання
2 хв

Імпорт електроенергії з ЄС не рятує від відключень: експерт назвав причини

Закупівля електроенергії в Європі частково стабілізує енергосистему України, однак не розв’язує проблему відключень.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Відключення світла

Відключення світла / © Associated Press

Імпорт електроенергії з країн ЄС допомагає утримувати баланс в українській енергосистемі, але через зруйновані мережі та удари по підстанціях електроенергію не завжди вдається доставити до споживачів.

Про це в етері Еспресо розповів доктор технічних наук, експерт з енергетики Станіслав Ігнатьєв.

За його словами, одна з ключових причин — жорстке регулювання європейського ринку електроенергії.

«Європа має свого регулятора, який чітко розраховує обсяги генерації та споживання. Минулого року Україні були дозволені максимальні обсяги імпорту 2,1 ГВт — це приблизно стільки, скільки генерує Хмельницька АЕС. З 1 грудня цей ліміт збільшили до 2,3 ГВт, щоб не порушувати стабільність енергосистеми самої Європи», — пояснив Ігнатьєв.

Другою критичною складовою, за словами експерта, є стан українських електромереж, які системно зазнають ударів з боку РФ.

«Ворог намагався розділити нашу енергосистему на лівобережну та правобережну і знищував об’єкти генерації — від невеликих сонячних електростанцій до великих теплових, зокрема Зміївської ТЕС», — зазначив експерт.

Ігнатьєв наголосив, що ключова мета РФ — залишити лівий берег без власної генерації. Для цього окупанти завдають ударів по підстанціях, намагаючись відрізати лівобережжя, зокрема й лівий берег Києва, від правобережної генерації та європейського імпорту.

«Через це навіть за наявності достатнього обсягу імпорту та власної генерації іноді фізично неможливо передати електроенергію до кінцевого споживача», — підкреслив він.

Найбільше від цієї ситуації страждають прифронтові регіони — Чернігівщина, Сумщина, частково Полтавщина, Харківщина, Дніпропетровська область та підконтрольна частина Запорізької області.

Експерт також звернув увагу на те, що Україна залишається одним із найбільших імпортерів електроенергії з Європи.

«У січні ми зафіксували рекордні обсяги імпорту з початку повномасштабного вторгнення. Водночас ціни іноді високі, адже в Європі діє спотовий ринок електроенергії. За цю електроенергію переважно платить великий бізнес, і через це допомога не завжди доходить до кінцевого споживача», — резюмував Ігнатьєв.

Раніше повідомлялося, що директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко вважає, що в Україні ситуація з енергопостачанням може погіршитися, потрібно готуватися до складних умов.

Ми раніше інформували, що армія РФ завдала нових ударів по енергосистемі України, через що є знеструмлення у Дніпропетровській, Запорізькій та Одеській областях.

Дата публікації
Кількість переглядів
11
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie