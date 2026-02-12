Імпорт електроенергії з ЄС не рятує від відключень: експерт назвав причини

Відключення світла / © Associated Press

Імпорт електроенергії з країн ЄС допомагає утримувати баланс в українській енергосистемі, але через зруйновані мережі та удари по підстанціях електроенергію не завжди вдається доставити до споживачів.

Про це в етері Еспресо розповів доктор технічних наук, експерт з енергетики Станіслав Ігнатьєв.

За його словами, одна з ключових причин — жорстке регулювання європейського ринку електроенергії.

«Європа має свого регулятора, який чітко розраховує обсяги генерації та споживання. Минулого року Україні були дозволені максимальні обсяги імпорту 2,1 ГВт — це приблизно стільки, скільки генерує Хмельницька АЕС. З 1 грудня цей ліміт збільшили до 2,3 ГВт, щоб не порушувати стабільність енергосистеми самої Європи», — пояснив Ігнатьєв.

Другою критичною складовою, за словами експерта, є стан українських електромереж, які системно зазнають ударів з боку РФ.

«Ворог намагався розділити нашу енергосистему на лівобережну та правобережну і знищував об’єкти генерації — від невеликих сонячних електростанцій до великих теплових, зокрема Зміївської ТЕС», — зазначив експерт.

Ігнатьєв наголосив, що ключова мета РФ — залишити лівий берег без власної генерації. Для цього окупанти завдають ударів по підстанціях, намагаючись відрізати лівобережжя, зокрема й лівий берег Києва, від правобережної генерації та європейського імпорту.

«Через це навіть за наявності достатнього обсягу імпорту та власної генерації іноді фізично неможливо передати електроенергію до кінцевого споживача», — підкреслив він.

Найбільше від цієї ситуації страждають прифронтові регіони — Чернігівщина, Сумщина, частково Полтавщина, Харківщина, Дніпропетровська область та підконтрольна частина Запорізької області.

Експерт також звернув увагу на те, що Україна залишається одним із найбільших імпортерів електроенергії з Європи.

«У січні ми зафіксували рекордні обсяги імпорту з початку повномасштабного вторгнення. Водночас ціни іноді високі, адже в Європі діє спотовий ринок електроенергії. За цю електроенергію переважно платить великий бізнес, і через це допомога не завжди доходить до кінцевого споживача», — резюмував Ігнатьєв.

Раніше повідомлялося, що директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко вважає, що в Україні ситуація з енергопостачанням може погіршитися, потрібно готуватися до складних умов.

Ми раніше інформували, що армія РФ завдала нових ударів по енергосистемі України, через що є знеструмлення у Дніпропетровській, Запорізькій та Одеській областях.