Війна в Україні / © Associated Press

Максимум імпульсу наступу російських військ згасає по всій лінії фронту, а Сили оборони України системно звільняють території.

Про це заявив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в етері телеканалу Еспресо.

«Ми зараз говоримо про системність звільнених територій, бо це не є якась випадковість чи винятковість. І в Дніпропетровській, і в Запорізькій, і в Донецькій, і в Харківській областях є території, де Збройні сили вже звільнили населені пункти від противника. Кажу, на тактичному рівні — село це тактичний рівень», — пояснив він.

За словами Тимочка, максимум імпульсу наступу противника згасає по всіх напрямках.

«Це не означає, що він миттєво зникне, але нарощувати наступальний потенціал вони зараз не можуть. Якщо ми навіть говоримо про звільнене село на Дніпропетровщині, де взяли ворога в полон, то варто згадати й Добропільський напрямок. Там виступ, який ворог свого часу створив, зараз поділений — у оперативному або навіть повному оточенні груп противника, і триває зачистка територій», — зазначив військовий.

Він також підкреслив, що росіяни намагаються перехопити ініціативу, концентруючи сили для досягнення хоча б часткових результатів.

«Зараз така ситуація по всій лінії фронту. Без бравади можемо говорити, що Збройні сили, попри весь тиск противника, адаптовують свою тактику і стратегію, щоб максимально перехоплювати ініціативу. Звичайно, попереду ще багато роботи та викликів», — наголосив Тимочко.

Він також припустив, що успіхи українських військ пов’язані з переходом на корпусну систему управління.

«Він уже відбувся, і тепер чіткіше визначені напрямки, де корпуси утримують позиції. Визначаються ділянки фронту, які тримають регулярні корпуси, тому взаємодія між ними стала злагодженішою», — пояснив представник ЗСУ.

На завершення Тимочко підкреслив, що утримання ініціативи — це тривалий процес, який триває від 2014 року.

«Наше базове завдання з 2024 року, як і раніше, не дати противнику перехопити ініціативу. Особливо зараз — не допустити системних проривів фронту. Так, ворог нас відтискав, але прорвати лінію фронту йому не вдалося», — підсумував голова Ради резервістів Сухопутних військ.

Раніше повідомлялося, що ворог окупував Маліївку на Дніпропетровщині, а також просунувся поблизу населених пунктів Новоіванівка, Вороне, Охотниче та Білі Гора.

Ми раніше інформували, що Росія передислоковує підрозділи з Сумського напрямку на Донеччину для підсилення наступальних дій.