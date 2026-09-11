"Інакше командир — просто м'ясник": як ЗСУ замінять третину солдатів на "нулі"

Наземний безпілотник / © telegraph.co.uk

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Українське командування до кінця поточного року планує замінити третину піхотинців на лінії фронту новітніми наземними дронами. Таке масове впровадження роботизованих комплексів необхідно для максимального збереження життів солдатів в умовах безперервних ворожих штурмів.

Про деталі цієї нової стратегії українські військові та розробники дронів розповіли журналістам британського видання The Independent.

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Революція на полі бою та заміна піхоти

У невеликій прифронтовій майстерні українські розробники готують до бою 4-колісні безпілотні апарати під назвою «Гієни». Ці начинені вибухівкою роботи непомітно підповзатимуть до російських позицій для знищення бліндажів або відбиття ворожих штурмів.

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Подібні майстерні Третього армійського корпусу з’являються вздовж усього фронту протяжністю 1200 кілометрів. Українська армія прагне здобути технологічну перевагу над нескінченними піхотними штурмами росіян на п’ятому році виснажливої війни.

«Поступова заміна звичайних піхотинців наземними безпілотниками є справжньою наступною революцією у веденні бойових дій», — заявив командир Третього армійського корпусу бригадний генерал Андрій Білецький.

Він додав, що зараз західні країни «проспали» стрімку революцію безпілотних систем. Через постійну повітряну загрозу піхота нині виконує лише 10 відсотків від тих завдань, які вона здійснювала раніше.

«Якщо Захід дійсно хоче не просто йти в ногу з часом, але і трохи випередити його, йому потрібно думати про наступну революцію», — підкреслив генерал.

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Бойові завдання наземних дронів

Такі роботизовані комплекси виконали понад 50 000 логістичних та евакуаційних місій від початку поточного року. Бійці підрозділу NC13 регулярно використовують машини з кулеметами для придушення ворожих атак у поєднанні з ударами дронів.

«Для мене це просто чудовий рецепт, адже наземні та повітряні безпілотники ідеально працюють разом», — зізнався 23-річний заступник командира на псевдо Бар.

Військовий пригадав успішний випадок, коли двоє російських окупантів здалися в полон безпосередньо наземному роботу. За словами іншого 44-річного бійця з позивним Химера, навіть 20 кілограмів вибухівки на борту такого дрона мають величезну руйнівну силу.

«Це просто шматок заліза, який ми відправляємо виконувати роботу, на яку раніше посилали живих солдатів», — пояснив переваги технології заступник командира.

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Нова тактика збереження життів

Наземні апарати мають певні обмеження, оскільки вони не можуть самостійно зачищати будівлі чи окопи. Проте командування впевнено робить кроки до повної автоматизації війни для збереження особового складу.

«Війна є творчою діяльністю та мистецтвом, а інакше командира називають не командиром, а просто м’ясником», — наголосив Андрій Білецький.

Минулого місяця цього генерала підвищили, доручивши йому допомагати керувати обороною всієї Донецької області. Такі інноваційні підходи також активно підтримує новий головнокомандувач Михайло Драпатий, який змінив на посаді Олександра Сирського.

«Якби наземні дрони широко використовувалися від початку вторгнення, велика кількість моїх загиблих друзів досі була б жива», — резюмував колишній піхотинець Бар.

Нагадаємо, за словами командувача Національної гвардії України Олександра Півненка, 300 тисяч мобілізованих не врятують Росію. Командувач розкрив, чим відповість Україна і що чекає на всіх потенційних мобілізованих на фронті.

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