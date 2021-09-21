Інакше школи і садочки будуть зачинені: у Закарпатській ОДА звернулися до освітян через посилення карантину

Закарпатська область має намір зачинені всі школи і дитсадки, де немає 80% щеплених освітян.
Закарпатську область від 23 вересня буде внесено до "жовтої" зони, а відтак навчальні заклади, де не буде 80% працівників з "жовтими" чи "зеленими" COVID-сертифікатами, зачинять. Діти будуть навчатися дистанційно.
Про це повідомив голова Закарпатської облдержадміністрації Анатолій Полосков, йдеться на сайті Закарпатської ОДА.
Полосков зауважив, що на засіданні Державної комісії з питань ТЕБ та НС ухвалили рішення: встановити від 00 годин 00 хвилин 23 вересня 2021 року "жовтий" рівень небезпеки на території всіх регіонів України; застосувати на території всіх регіонів України обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для "жовтого" рівня.
А оскільки, за новими правилами, у разі введення "жовтої" зони навчальні заклади можуть працювати за умови наявності не менше 80% працівників з "жовтими" чи "зеленими" COVID-сертифікатами, посадовець закликав освітян вакцинуватися і дати можливість дітям відвідувати садочки і вчитися в школах.
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"Зробіть щеплення першою дозою сьогодні-завтра, щоб дати можливість дітям відвідувати садочки і вчитися в школах і в "жовтому" рівні. Навчальні заклади, де станом на ранок четверга буде менше 80% вакцинованого персоналу, будуть закриті", - звернувся до педагогів і технічних працівників дитячих садків і шкіл голова Закарпатської ОДА Анатолій Полосков.
Як повідомлялося, у понеділок, 20 вересня, Кабінет міністрів подовжив карантин в Україні до 31 грудня 2021 року. Йдеться про продовження адаптивного карантину та режиму надзвичайної ситуації. Слід зауважити, що раніше режим надзвичайної ситуації в Україні діяв до 1 жовтня 2021 року.
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