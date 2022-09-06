"Інакше співали б гімн РФ": Жданов назвав геніальне рішення Генштабу ЗСУ, яке врятувало Україну

Завдяки тому, що росіянам дозволили розтягнути свої колони вглиб, їх вдалося знищити і не допустити окупації столиці.

Про це розповів військовий експерт Олег Жданов.

"Це - рішення Генштабу максимально відтягнути війська РФ від кордонів з Росією і дати витягнутися цим довгим колонам, для того, щоб потім почати їх громити. Якби ми не розтягли війська до 24 лютого, то ми б з вами вже співали гімн РФ. А коли ми дали противнику витягнутися на такі відстані - коли повністю була відсутня логістика, і ворог мчав вглиб нашої країни з думкою "ура, ми перемагаємо, бліцкриг не за горами, ось вона - парадна форма". Вони дійшли до Києва... і тут раз... і їм дали бій. Бронегрупа, яка увірвалася до Києва, згоріла, мости усі підірвали. До речі, річка Ірпінь вже історично не раз врятувала Київ. А далі був розгром усіх цих колон довжиною 20, 40, 60 км. Так, тут більш-менш військ вистачило, так, територіальна оборона взяла на себе левову частку бойових дій - особливо перших боїв. На півдні ситуація була, я так розумію, гірша і з військом, і зі створенням тероборони", - сказав Олег Жданов.

Раніше у Генштабі підтвердили ліквідацію росіян у Куп'янську та Херсоні.

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