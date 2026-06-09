Інакше вас не випустять з України: у ДПСУ розповіли актуальні правила перетину кордону з дітьми

Українські прикордонники

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З початком літа на кордонах України традиційно зростає кількість людей, які виїжджають за кордон, особливо це стосується жінок із дітьми. При цьому залишаються чинними правила перетину кордону для неповнолітніх, вимоги до документів та спрощений порядок на період воєнного стану.

Про це розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі Ранок Вдома.

Виїзд з 16 років та правила інших країн

За його словами, українці можуть самостійно перетинати кордон з 16 років, однак у цьому питанні важливо враховувати вимоги країн, до яких вони прямують.

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«Треба враховувати особливості в’їзду в країну. До прикладу, законодавство Польщі, Словаччини, Угорщини, Румунії, Молдови розглядає українців у 16 років як дітей. Переважна більшість їхніх правил стосується саме можливості подорожі з 18 років», — зазначив Андрій Демченко.

Які документи потрібні дітям для виїзду

Окрему увагу прикордонна служба звертає на документи для дітей молодшого віку. Попри те, що в Україні під час воєнного стану дозволений виїзд за свідоцтвом про народження, у країнах ЄС дедалі частіше вимагають закордонні паспорти.

Демченко наголосив, що наразі більш безпечним варіантом є оформлення закордонного паспорта для дитини.

«Моя порада — все ж таки їхати за закордонними паспортами на дітей. На початку повномасштабного вторгнення суміжні країни йшли на спрощення і не мали зауважень до свідоцтва про народження. Зараз вони більше звертають увагу на те, щоб люди їхали саме із закордонними паспортами, як це передбачено угодами між країнами», — пояснив речник.

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Правила супроводу дітей та згода батьків

Також він роз’яснив правила щодо виїзду дітей у супроводі дорослих та необхідності нотаріальної згоди батьків. Під час дії воєнного стану діють спрощення, які дозволяють одному з близьких родичів супроводжувати дитину без додаткових дозволів.

Виїзд з третіми особами та оформлення дозволів

Водночас у разі виїзду з третіми особами існують два варіанти оформлення дозволу.

За словами Демченка, якщо використовується нотаріальна згода, вона повинна бути від обох батьків.

«Якщо люди використовують саме механізм щодо нотаріально завіреної згоди через нотаріуса, то тоді вона має бути від обох батьків. Якщо ж мама або тато хочуть, щоб дитина поїхала з третіми людьми, вони мають оформити письмову згоду, яку завіряють в органах опіки та піклування. Тобто тоді нотаріально завірена згода від другого з батьків не потрібна», — пояснив Андрій Демченко.

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Виїзд за кордон — останні правила для українців

На кордоні з Польщею українку не пропустили через те, що під час перевірки вона надала неправдиві та неповні пояснення щодо мети поїздки. Спочатку вона заявила, що їде до доньки на кілька днів, однак через невідповідності в багажі та відсутність точних даних про місце проживання з’ясувалося, що насправді вона планувала їхати на роботу без необхідних документів. Через це прикордонники відмовили у в’їзді.

Для в’їзду до Польщі, як зазначається, необхідно мати підтверджену мету поїздки, достатні фінансові кошти, місце проживання, медичне страхування, а у випадку роботи — дозвіл або запрошення від роботодавця.

Під час перетину кордону українцям варто враховувати, що за порушення митних правил передбачені значні штрафи, які можуть сягати до 34 тисяч гривень, а в окремих випадках — призводити до конфіскації товарів.

Найчастіше проблеми виникають через перевезення через кордон товарів із порушенням прав інтелектуальної власності. Йдеться про підроблену або контрафактну продукцію — речі з логотипами, торговельними марками чи брендами без дозволу правовласників, зокрема одяг, взуття або техніку. За такі порушення передбачено адміністративну відповідальність: штраф від 17 000 до 34 000 гривень із обов’язковою конфіскацією та подальшим знищенням вилучених товарів.

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Окремо Митний кодекс передбачає відповідальність і за інші порушення, зокрема недекларування товарів і валют понад встановлені ліміти, перешкоджання митному огляду, приховування товарів або ухилення від сплати митних платежів. У таких випадках штрафи можуть становити до 150% вартості товару, також із можливістю конфіскації.

Крім того, наголошується, що виїзд за кордон не обмежується через наявність кредитів, а базові правила перетину кордону для військовозобов’язаних залишаються без змін і регулюються чинним законодавством.

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