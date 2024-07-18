Інцидент із прикордонниками на Закарпатті: водій на контрольному посту відбивався ножем (відео)

Під час сутички порушник поранив ножем прикордонника Мукачівського загону, який повернувся з ротації із зони бойових дій на Донеччині.

На контрольному прикордонному пості у Закарпатській області 61-річний місцевий водій не виконав вимоги щодо зупинки транспортного засобу, а коли його авто заблокували, зачинився в салоні та відбивався від прикордонників ножем.

Про це повідомили у пресслужбі ДПСУ, опублікувавши відео цього інциденту.

Як свідчать опубліковані кадри, водій після зупинки його транспортного засобу намагався створити максимум дискомфорту для інших учасників дорожнього руху, заблокувавши дорогу. Він сперечався з іншими водіями та пасажирами, викликав поліцію, а коли прибула слідчо-оперативна група, відмовився з нею спілкуватися.

“Прикордонники намагалися затримати порушника застосувавши фізичну силу та засоби, споряджені речовинами сльозогінної та дратівної дії. Попри це, водій не покинув салон автомобіля, а дістав ніж та постійно ним розмахував. Чоловік відмовлявся від допомоги медиків швидкої допомоги та спершу відмовлявся від води, яку пропонували прикордонники, бо вважав, що вона отруєна”, - повідомили прикордонники.

Спроби змусити водія покинути транспортний засіб на контрольному посту тривали майже 3 години. Зрештою прикордонники, застосувавши фізичну силу та кайданки, все ж затримали кремезного чоловіка, який чинив спротив.

Під час сутички порушник поранив ножем прикордонника Мукачівського загону, який без жодної подряпини повернувся з двох бойових ротацій з Донеччини.

Нагадаємо, від 17 липня 2024 року під час перетину кордону України на виїзд у всіх чоловіків віком від 18 до 60 років перевірятимуть наявність військово-облікового документа.

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