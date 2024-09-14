Інцидент на Хмельниччині: чоловік розстріляв з автомата поліцейського і цивільного

У селі Олешин Хмельницької громади екіпаж патрульної поліції зупинив автомобіль місцевого жителя близько першої години ночі для перевірки, оскільки він порушував комендантську годину.

Про це повідомило Головне управління поліції Хмельницької області.

Виявилося, що водій був п'яний — алкотестер показав 1,27 проміле алкоголю. На нього склали протокол за керування транспортом у стані алкогольного сп'яніння.

Після перевірки водій вирушив додому щоб вирішити питання з автомобілем, у той час у авто залишився його товариш. Повернувшись з автоматом Калашникова, чоловік почав стріляти у поліцейських. Правоохоронці відповіли вогнем і викликали підкріплення.

Головне управління поліції Хмельницької області.

Головне управління поліції Хмельницької області.

Головне управління поліції Хмельницької області.

Внаслідок стрілянини постраждали поліцейський і пасажир, вони були госпіталізовані; при чому поліцейський був у важкому стані. Пошкоджено два службових автомобілі. Стрільця затримали бійці КОРД.

Нагадаємо, у Луцьку затримали чоловіка, який стріляв у співробітників ТЦК. Йому загрожує до 15 років ув’язнення або довічне позбавлення волі.

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