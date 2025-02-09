Інцидент з викладачем Львівського університету: стали відомі подробиці про його травмування

Степан Більченко не був на обліку та був призваний до ЗСУ.

Львів'янин Степан Більченко не перебував на військовому обліку в жодному з ТЦК та СП та не оновлював свої дані, через що був доставлений до Личаківсько-Залізничного ТЦК. Після проходження медкомісії його визнали придатним до служби у ЗСУ, підстав для відстрочки не виявлено.

Про це повідомив Львівський обласний ТЦК та СП на сторінці Facebook.

"Таким чином, громадянина Більченка Степана Борисовича було доставлено до Личаківсько-Залізничного РТЦК та СП. Він пройшов військово-лікарську комісію, за висновком якої визнаний придатним до військової служби у Збройних Силах України. Медичних чи інших документів, які б надавали йому право на відстрочку, не було", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що чоловік не мав права на відстрочку від військової служби, оскільки працював лаборантом, а не науковцем із науковим ступенем або вченим званням. Закон України про альтернативну військову службу в період воєнного стану не діє. Відповідно, 5 лютого 2025 року його було призвано на військову службу Личаківсько-Залізничним РТЦК та СП міста Львова. 6 лютого солдата Більченка Степана Борисовича відправили до військової частини А2900 для проходження базової загальновійськової підготовки.

За заявою Центру ДШВ, Більченко нібито зізнався у намірі самовільного залишення частини, і є матеріали, що це підтверджують. Військові також стверджують, що ніхто не завдавав йому ушкоджень, а отримані травми він міг спричинити собі самостійно.

"Під час оперативних дій було встановлено, що 07.02.2025 Більченко С.Б. невдало вистрибнув з машини (внаслідок чого отримав тілесні ушкодження), яка доставляла курсантів до одного з місць забезпечення, та побіг у невідомому напрямку. Відповідно була здійснена доповідь про скоєння СЗЧ згаданим курсантом. Цього ж дня, військову частину сповістило ВСП про те, що було знайдено даного курсанта і він перебуває у лікувальному закладі", - йдеться у повідомленні.

У поліції Житомирської області також прокоментували ситуацію й розповіли, що водії виявили на дорозі травмованого чоловіка, який не вздовж був доставлений до реанімаційного відділення лікарні з тяжкими травмами голови.

Під час першого спілкування з поліцейськими постраждалий заперечив причетність сторонніх осіб до отриманих травм. За словами його колег, чоловік зник під час переміщення особового складу з частини до тренінгового центру. Він перебував у кузові автомобіля та, ймовірно, вистрибнув під час руху, через що отримав зазначені ушкодження.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на узбіччі дороги під Житомиром знайшли львів’янина, лаборанта кафедри ядерної фізики ЛНУ ім.І. Франка, Степана Більченка з переламаним черепом.

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