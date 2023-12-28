Інцидент з військовим в Одесі: замкнувся в квартирі з жінкою та дитиною і погрожував самогубством (фото)

Чоловік відмовився відчинити двері, висловлював небажання жити, а також повідомив, що порізав собі руки і стікає кров'ю.

У четвер, 28 грудня, у місті Одесі військовослужбовець однієї з військових частин, озброєний зарядженим пістолетом, зачинився в квартирі своєї знайомої. На очах жінки та її неповнолітньої дитини він намагався вчинити самогубство.

Про це повідомили у пресслужбі Сил оборони півдня України.

У повідомленні уточнили, що при спробі поспілкуватися, чоловік відмовився відчинити двері, висловлював небажання жити, а також повідомив, що порізав собі руки і стікає кров'ю.

“Запідозривши, що озброєний чоловік перебуває у неадекватному стані, офіцери військової частини викликали поліцію. З метою убезпечення жінки та дитини, недопущення вчинення самогубства самим військовим, двері було відчинено примусово”, - повідомили у відомстві.

З місця інциденту військового доставили до військового шпиталю, жінка та дитина не потребували медичної допомоги.

Затриманого військового виводять з будинку в Одесі / Фото: Думска в Telegram

Наразі триває з’ясування обставини цього випадку. У пресслужбі Сил оборони півдня України пояснюють неадекватну поведінку військового проблемами в особистому житті.

У місцевому виданні “Думська” повідомили, що інцидент трапився у квартирі п’ятиповерхівки на вулиці Івана та Юрія Лип. Мешканців під'їзду під час спецоперації довелося евакуювати.

На місці події перебували рятувальники, бійці поліцейського спецназу, які й звільнили заручників, представники Військової служби правопорядку, багато поліцейських та медиків.

Нагадаємо, раніше патрульна поліція затримала в Одесі підлітків, які знімали роботу протиповітряної оборони.

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