Індексація пенсій 2023: яка категорія українців може отримати понад 4 тисячі виплати та надбавку

Навесні Кабінет міністрів проведе індексацію пенсій. Серед категорії, якої торкнуться зміни, - це учасники бойових дій. Вони мають право на доплату в розмірі 523,25 грн. При тому загальний розмір пенсії такого громадянина не може бути меншим 4395,3 грн.

Про це пише видання "На пенсії".

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Окрім цієї доплати, існує також цільова грошова допомога, розмір якої 40 гривень. Вона передбачена від 2004 року ЗУ "Про покращення матеріального стану учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни". Ця норма діє на підставі ухвали Кабміну, причому доплати за статус УБД встановлюються до будь-якого виду пенсії – такий статус можуть мати як військові, так і цивільні пенсіонери.

Щодо віку виходу на пенсію, то чоловіки (як кадрові військові, так і немає), які мають статус учасника бойових дій, можуть виходити на пенсію у 55 років, жінки – у 50.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував проведе індексацію пенсій на 20%. Він зазначив, що під індексацію підпадатимуть усі категорії, визначені в законі "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"

Загалом цьогоріч держава планує витратити на пенсійне забезпечення понад 700 мільярдів гривень. Верховна Рада визначила дату щорічної індексації пенсій – 1 березня з 2022 року.

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