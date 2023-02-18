Індексація пенсій 2023: яка категорія українців може отримати понад 4 тисячі виплати та надбавку

Окрім доплати у понад 500 грн, існує також цільова грошова допомога.
Навесні Кабінет міністрів проведе індексацію пенсій. Серед категорії, якої торкнуться зміни, - це учасники бойових дій. Вони мають право на доплату в розмірі 523,25 грн. При тому загальний розмір пенсії такого громадянина не може бути меншим 4395,3 грн.
Про це пише видання "На пенсії".
Окрім цієї доплати, існує також цільова грошова допомога, розмір якої 40 гривень. Вона передбачена від 2004 року ЗУ "Про покращення матеріального стану учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни". Ця норма діє на підставі ухвали Кабміну, причому доплати за статус УБД встановлюються до будь-якого виду пенсії – такий статус можуть мати як військові, так і цивільні пенсіонери.
Щодо віку виходу на пенсію, то чоловіки (як кадрові військові, так і немає), які мають статус учасника бойових дій, можуть виходити на пенсію у 55 років, жінки – у 50.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував проведе індексацію пенсій на 20%. Він зазначив, що під індексацію підпадатимуть усі категорії, визначені в законі "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"
Загалом цьогоріч держава планує витратити на пенсійне забезпечення понад 700 мільярдів гривень. Верховна Рада визначила дату щорічної індексації пенсій – 1 березня з 2022 року.
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