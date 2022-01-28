Індексація пенсії 2022 року: хто вже в березні отримає підвищення? / Pexels

Індексація пенсії: у кого вже в березні 2022 року виплати зростуть до 700 грн

Індексація пенсії: у кого вже в березні 2022 року виплати зростуть до 700 грн

Згідно з проєктом постанови, який був підготовлений у Мінсоцполітики, індексація (підвищення) пенсії та соціальних виплат, насамперед, буде проведена серед найбільш вразливих верств населення. Зокрема, йдеться про пенсіонерів, які працюють.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що 2022 року українських пенсіонерів очікує кілька етапів підвищення пенсійний виплат. Перший з них відбудеться вже 1 березня.

1 березня 2022 року відбудеться індексація пенсії на 14% для таких категорій:

військовослужбовці — середній розмір підвищення 700 грн;

страхові пенсії, які були призначені до 2019 року — не менше 100 грн, а в середньому зросте на 500 грн;

мінімальна пенсія по інвалідності внаслідок аварії на ЧАЕС та інші пенсії, які були призначені ліквідаторам трагедії на ЧАЕС — пенсія в середньому зросте на 400 грн.

Що буде з тими, хто не підпадає під індексацію пенсії?

Тим категоріям пенсіонерів, чия пенсія не потрапила під індексацію в березні 2022 року, в Мінсоцполітики пропонують почати доплачувати 135 грн на місяць. Також мінімальна пенсія непрацюючим пенсіонерам без повного страхового стажу повинна зрости до 2100 грн. А мінімальна пенсія по інвалідності, якщо пенсіонер має повний страховий стаж (30 років для жінок та 35 років для чоловіків) повинна підвищитися до 2300 грн.

Уряд поділився також іншими своїми планами. Зокрема, у Мінсоцполітики пропонують збільшити:

допомога на дитину для багатодітних сімей буде 2100 грн (зараз 1700 грн);

соціальна допомога інвалідам з дитинства, а також дітям-інвалідам становитиме 2100 грн (зараз 1934 грн).

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