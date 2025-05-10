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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1268
Час на прочитання
1 хв

Індія та Пакистан обмінюються ударами, Росія готує новий обстріл України: головні новини ночі 10 травня 2025 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
РФ готує новий обстріл України

РФ готує новий обстріл України

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 10 травня 2025 року:

  • Індія завдала удару по Пакистану Читати далі –>

  • Трамп прокоментував інформацію про можливий новий масований обстріл України Читати далі –>

  • Макрон з низкою європейських лідерів їде до України Читати далі –>

  • МЗС України висловило демарш країнам, які відправили своїх представників на парад до Москви Читати далі –>

  • Пакистан оголосив про проведення військової операції проти Індії Читати далі –>

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