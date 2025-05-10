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Індія та Пакистан обмінюються ударами, Росія готує новий обстріл України: головні новини ночі 10 травня 2025 року
ТСН пропонує дізнатися про головні події.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 10 травня 2025 року:
Індія завдала удару по Пакистану Читати далі –>
Трамп прокоментував інформацію про можливий новий масований обстріл України Читати далі –>
Макрон з низкою європейських лідерів їде до України Читати далі –>
МЗС України висловило демарш країнам, які відправили своїх представників на парад до Москви Читати далі –>
Пакистан оголосив про проведення військової операції проти Індії Читати далі –>