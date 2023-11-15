Індивідуальні номери на авто – в Україні змінили вартість послуги

В Україні змінили вартість послуги під час замовлення індивідуальних номерних знаків.

Кабінет міністрів ухвалив зміни до постанов у частині актуалізації вартості платних номерних знаків для автомобілів.

Як розповів заступник міністра внутрішніх справ Богдан Драп’ятий, йдеться про постанови № 1388 від від вересня 1998 року та № 795 від від червня 2007 року.

Відтепер вартість номерних знаків на визначені цифрові комбінації для мопедів, причепів та мотоциклів встановлюється на рівні 2 тис. грн.

Також змінено вартість окремих платних номерних знаків, зокрема:

0001, 0007 та 7777 – 80 000 грн;

чотири однакові цифри (окрім 6666 та 7777) – 50 000 грн;

послідовні комбінації цифр від 0002 до 0005, 0008 та 0009 – 50 000 грн;

двох послідовних пар однакових цифр – 15 000 грн;

з послідовних цифр 0123 та 1234 – 15 000 грн;

починаються із двох нулів, а наступні цифри не однакові – 10 000 грн.

В МВС також розповіли про зменшення вартості номерних платних знаків із цифрою "6", а саме:

цифр 0006 та 6666 – 10 000 грн;

із чотирьох цифр – двох послідовних пар однакових цифр, одна з яких 66 – 4000 грн;

із чотирьох цифр, три з яких 6 та розташовані підряд – 4000 грн.

"Оновлена вартість платних номерних знаків вказана без урахування ПДВ, і стосується автомобілів та автобусів. Зауважу, що платні цифрові комбінації номерних знаків видаються виключно за бажанням особи. Водночас переважна більшість номерних знаків (цифрових комбінацій) є безкоштовними", - додав заступник міністра МВС.

Нагадаємо, у Рівному чоловік спробував скласти іспит з водіння замість сусіда.

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