Індія тимчасово переносить своє посольство зі Львова до Польщі

Посольство перенесли через погіршення безпекової ситуації.
Індія вирішила перенести своє посольство в Україні зі Львова до Польщі через російську агресію.
Про це повідомляє МЗС Індії.
"У зв’язку зі стрімким погіршенням безпекової ситуації в Україні, включаючи атаки у західних частинах країни, було прийнято рішення про тимчасове переміщення посольства Індії в Польщу. Ситуація буде оцінюватися з огляду на подальший розвиток подій", - йдеться у заяві.
1 березня Індія пересла своє посольство з Києва до Львова.
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