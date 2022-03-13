Індія тимчасово переносить своє посольство зі Львова до Польщі

Індія тимчасово переносить своє посольство зі Львова до Польщі

Посольство перенесли через погіршення безпекової ситуації.

Індія вирішила перенести своє посольство в Україні зі Львова до Польщі через російську агресію.

Також читайте Росія вербує на війну найманців у Сирії та Лівії: з якої зброї стрілятимуть і яку зарплату отримуватимуть

Про це повідомляє МЗС Індії.

"У зв’язку зі стрімким погіршенням безпекової ситуації в Україні, включаючи атаки у західних частинах країни, було прийнято рішення про тимчасове переміщення посольства Індії в Польщу. Ситуація буде оцінюватися з огляду на подальший розвиток подій", - йдеться у заяві.

1 березня Індія пересла своє посольство з Києва до Львова.

Читайте також: