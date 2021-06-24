"Індійський" штам COVID-19 вже в Україні: для кого він є найбільш небезпечним

"Індійський" штам COVID-19 вже в Україні: для кого він є найбільш небезпечним

У групі ризику — люди віком від 35 років без хронічних захворювань.

Новий штам коронавірусної інфекції, який нещодавно зафіксували в Україні, більшою мірою вражає людей від 35 років.

Про це ефірі телеканалу "Україна 24" повідомив інфекціоніст Віктор Петров.

За його словами, уберегтися від "індійського" штаму COVID-19 допоможе вакцинація. Медик вважає, що ризик знизить і одна доза вакцини — водночас у його колег на цей рахунок полярна думка.

“Єдиний спосіб, як краще підготуватися, це прискорити максимальну вакцинацію груп ризику, а також тих людей, яких можна вберегти від захворювання. Особливість штаму "Дельта" в тому, що він вражає людей від 35 років, працездатного віку, які раніше не скаржилися на хвороби, не мали хронічних хвороб. Вони хворіють досить важко", — підкреслив інфекціоніст.

Він також додав, що новий штам вірусу в Україні буде поширюватися зі сходу. Першими можуть бути Харківська та Запорізька області.

Нагадаємо, що в Індії померла перша людина, яка була заражена новим підвидом "індійського" штаму коронавірусу.

Новини світу: в Ізраїлі, де вакцинована понад половина населення, зафіксували спалах COVID-19

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання