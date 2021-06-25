"Індійський" штам коронавірусу: що про нього відомо та як Україна буде з ним боротися

"Індійський" штам коронавірусу: що про нього відомо та як Україна буде з ним боротися

Спалах нового виду вірусу вже зафіксували в Індії, Великій Британії, Португалії та Росії.

В Україні зафіксували перші два випадки зараження новим "індійським" штамом коронавірусної інфекції. Недугу виявили у жінки та дитини, які тільки нещодавно повернулися з Росії. Медики кажуть, що ця мутація вірусу швидко поширюється в колективах і сім'ях, а однієї дози вакцини недостатньо, щоб не заразитися. ТСН.ua зібрав все, що відомо про новий штам COVID-19.

Про існування нового штаму коронавірусної інфекції, який отримав назву "Дельта", стало відомо близько півроку тому. За цей час вірус встиг "влаштуватися" в Індії, Великій Британії, Португалії та Росії — саме в цих країнах зараз фіксують найбільшу кількість нових випадків зараження. У зв'язку з чим МЗС України рекомендував утриматися від поїздок в країни, де стався спалах захворюваності.

Зі свого боку в'їзд в нашу країну без негативного експрес-тесту на виявлення антигену заборонили громадянам, які відвідували Індію, Велику Британію, Португалію чи Росію. Обмеження почали діяти від 25 червня.

Проте в Україну все ж встигли раніше "завезли" новий штам COVID-19. І саме з Російської Федерації, де зараз спостерігається пік захворюваності.

"В Україні зафіксували два випадки коронавірусної хвороби, викликаної новим штамом "Дельта". Зараз пацієнти знаходяться в Олександрівській клінічній лікарні Києва під контролем. Їх стан стабільний", — розповіли в пресслужбі МОЗ України.

Associated Press

Щоб не допустити нового спалаху інфікування, уряд України обладнає на кордоні пункти тестування на визначення антигену.

"Перш за все ми будемо проводити контроль стану здоров'я прибулих з країн, де цей штам коронавірусу вже поширений. Для цього розгорнуто пункти тестування на визначення антигену коронавірусу в пунктах пропуску через державний кордон", — повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін.

Щодо поширення вірусу у медиків думки розділилися: одні кажуть, що вберегтися від нього допоможе навіть доза вакцини, інші — що однієї дози недостатньо. При цьому інфекціоністи відзначають, що новий штам вірусу дуже заразний і активно поширюється в колективі і серед членів сім'ї.

Цю інформацію підтвердили і у Всесвітній організації охорони здоров'я, підкресливши, що "індійський" штам вдвічі заразніший, ніж "уханський". Там також відзначили, що більшість вакцин проти "Дельти" ефективні.

Тим часом, в Індії зареєстрували перший випадок смерті в результаті інфікування "Дельта" коронавірусом. Правда, померла не була вакцинованою від COVID-19.

У групі ризику — працездатні люди без хронічних захворювань у віці від 35 років. Перші дні захворювання за симптомами нагадують отруєння.

Симптоми "індійського" штаму коронавирусу:

головний біль;

температура;

першіння у горлі;

нежить;

в деяких випадках — кашель.

Євро-2020: вболівальники з кількох країн підхопили коронавірус штаму "Дельта"

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання