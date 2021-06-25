"Індійський" штам коронавірусу: що про нього відомо та як Україна буде з ним боротися

Спалах нового виду вірусу вже зафіксували в Індії, Великій Британії, Португалії та Росії.
В Україні зафіксували перші два випадки зараження новим "індійським" штамом коронавірусної інфекції. Недугу виявили у жінки та дитини, які тільки нещодавно повернулися з Росії. Медики кажуть, що ця мутація вірусу швидко поширюється в колективах і сім'ях, а однієї дози вакцини недостатньо, щоб не заразитися. ТСН.ua зібрав все, що відомо про новий штам COVID-19.
Про існування нового штаму коронавірусної інфекції, який отримав назву "Дельта", стало відомо близько півроку тому. За цей час вірус встиг "влаштуватися" в Індії, Великій Британії, Португалії та Росії — саме в цих країнах зараз фіксують найбільшу кількість нових випадків зараження. У зв'язку з чим МЗС України рекомендував утриматися від поїздок в країни, де стався спалах захворюваності.
Зі свого боку в'їзд в нашу країну без негативного експрес-тесту на виявлення антигену заборонили громадянам, які відвідували Індію, Велику Британію, Португалію чи Росію. Обмеження почали діяти від 25 червня.
Проте в Україну все ж встигли раніше "завезли" новий штам COVID-19. І саме з Російської Федерації, де зараз спостерігається пік захворюваності.
"В Україні зафіксували два випадки коронавірусної хвороби, викликаної новим штамом "Дельта". Зараз пацієнти знаходяться в Олександрівській клінічній лікарні Києва під контролем. Їх стан стабільний", — розповіли в пресслужбі МОЗ України.
Щоб не допустити нового спалаху інфікування, уряд України обладнає на кордоні пункти тестування на визначення антигену.
"Перш за все ми будемо проводити контроль стану здоров'я прибулих з країн, де цей штам коронавірусу вже поширений. Для цього розгорнуто пункти тестування на визначення антигену коронавірусу в пунктах пропуску через державний кордон", — повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін.
Щодо поширення вірусу у медиків думки розділилися: одні кажуть, що вберегтися від нього допоможе навіть доза вакцини, інші — що однієї дози недостатньо. При цьому інфекціоністи відзначають, що новий штам вірусу дуже заразний і активно поширюється в колективі і серед членів сім'ї.
Цю інформацію підтвердили і у Всесвітній організації охорони здоров'я, підкресливши, що "індійський" штам вдвічі заразніший, ніж "уханський". Там також відзначили, що більшість вакцин проти "Дельти" ефективні.
Тим часом, в Індії зареєстрували перший випадок смерті в результаті інфікування "Дельта" коронавірусом. Правда, померла не була вакцинованою від COVID-19.
У групі ризику — працездатні люди без хронічних захворювань у віці від 35 років. Перші дні захворювання за симптомами нагадують отруєння.
Симптоми "індійського" штаму коронавирусу:
- головний біль;
- температура;
- першіння у горлі;
- нежить;
- в деяких випадках — кашель.