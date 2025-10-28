Інфарма Трейдінг Україна: коли турбота стає новою мовою краси

Реклама

Та за звичними етикетками – не просто дистрибуція. Інфарма масштабується у компанію, що говорить з людьми мовою турботи: про себе, про дітей, про родину. І цього року вона вирішила показати це не через рекламу, а через досвід – створивши простір, де можна просто бути разом.

День, коли дорослі знову стали дітьми

На фестивалі «Карнавальний Мамазліт» Інфарма Трейдінг Україна збудувала «Парк розваг Інфарма» – не промозону, а живий простір радості.

Інфарма Експрес возив дітей у вигадану країну мрій,

Аквагрим перетворював їх на казкових персонажів,

Лабораторія вчила дивуватися науці,

Герої мультфільмів танцювали й фотографувалися просто серед натовпу,

Неймовірна фотозона з подарунками стала центром щастя і блискучих посмішок

На сцені відбувся розіграш подарунків від найвідоміших європейських брендів.

Усе – безкоштовно, просто щоб дати родинам трохи світла.

«Ми віримо, що краса – це не тільки про зовнішність. Це про любов і присутність. Про те, щоб нагадати: особливо зараз треба бути поруч і підтримувати одне одного», – кажуть в Інфарма Трейдінг Україна.

За п’ять років роботи в Україні Інфарма стала частиною нашого побуту – тією «невидимою присутністю», яка допомагає дбати про себе щодня. Але компанія наповнює це слово «турбота» ширшим змістом – не лише через продукти, а й через родинні події.

Продукція компанії доступна в аптечних мережах «Аптека Доброго Дня», , «1 СА Аптека», «АНЦ», «Аптека Вітамін», «Волиньфарм», «Farmacia», «Бажаємо здоров'я», «D.S.», «9-1-1» та онлайн на Rozetka, EVA.UA, Makeup, Maudau.

До портфеля компанії входять такі бренди, як: Babaria, Sans Soucis, Bella Aurora, Biovene, Corine de Farme, Dr. Scheller, Alma K., Lactovit, Petite Maison, Frei Öl, BIO:Vegane, Denenes, Agrado, Juvamine, PaediProtect, Original Botanic, The Conscious, Kin, Beter, Les Wouf та інші.