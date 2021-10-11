Кольорова трансформація інтер’єру одного з відділень КНП "Дрогобицька міська дитяча лікарня" ДМР стала можливою завдяки втіленню усеукраїнської соціальної програми "Кольоровий світ дитинства", яку в Україні реалізує відомий виробник лакофарбових матеріалів "Снєжка-Україна".

"У 2018 році ми провели тендер на ремонт частини приміщення лікарні для того, щоб створити сучасне інфекційне дитяче відділення з комфортними умовами, ремонт тривав понад два роки. Також ми зголосилися взяти участь у проєкті "Кольоровий світ дитинства" для створення у відділенні інтер’єру з ілюстраціями, який буде милувати дитячі очі, допомагати їм почуватися спокійно, а відтак легше переносити лікування та швидше одужувати", – розповіла головна лікарка Дрогобицької міської дитячої лікарні Оксана Стебельська.

За її словами, сучасні підходи передбачають комплексний підхід у лікуванні та терапії пацієнтів: процес фізичного одужання пов'язаний із покращенням ментального стану – подоланням пригніченості, страху, тривожності і створенню виваженого та оптимістичного настрою для швидшого покращення самопочуття. І створення такого позитивного середовища, що допомагає мобілізувати сили для одужання, є особливо важливим, коли йдеться про боротьбу з інфекціями.

Відтак яскравий сюжетний інтер’єр, створений дрогобицькими художницями Зоряною Шимко та Олесею Сікорою у рамках програми "Кольоровий світ дитинства", є добрим засобом позитивного впливу на психоемоційний стан малих пацієнтів. Допомагатиме їм відволікатися і розслаблятися, надихатиме на малювання, цікаві оповіді тощо.

Завдяки "Кольоровому світу дитинства", а це – багаторічна авторська соціальна програма ТзОВ "Снєжка-Україна", котра надає безпечні лакофарбові матеріали для розпису та знаходить художників, коридори інфекційного відділення Дрогобицької міської лікарні набули рис креативного дитячого простору.

Мисткині поєднали сюжети природи усіх пір року, а головними героями малюнків є хлопчик і дівчинка, які сміливо мандрують мальовничими місцями, пізнаючи навколишній світ та зустрічаючи на своєму шляху різних тварин та казкових персонажів. Усього створено 19 художніх мотивів і розмальовано 80 м² стін.

"Ми розуміємо проблеми лікувальних установ в Україні, тому усеукраїнським соціальним проєктом "Кольоровий світ дитинства" долучаємося до покращення умов у дитячих медичних закладах. За роки реалізації ця програма стала своєрідною кольоротерапією для малих пацієнтів. Тепер, у період боротьби з пандемією Сovid-19, підтримка медиків у лікуванні дітей є особливо важливою. – прокоментувала менеджерка з корпоративної комунікації ТзОВ "Снєжка-Україна" Галина Данилюк – Гадаю, у такій барвистій атмосфері дітям легко відволікатися від неприємних відчуттів, пов’язаних з лікуванням, долати стрес, і мандрувати у світ барвистих мрій. Дорослим приємно спостерігати, як діти з цікавістю та усмішками розглядають яскраві ілюстрації. Це підтверджує те, що наші зусилля і старання недаремні".

Для довідки.

Авторська програма Групи компаній "Śnieżka" "Кольоровий світ дитинства" в Україні була започаткована ще у 2012 році. За цей період комфортні "кольорові" умови для дітей створили у низці лікарень Львова, Новояворівська, Яворова, Тернополя, Житомира, Рівного, Луцька, Сум, Вінниці, Івано-Франківська, Хельницького, а тепер і Дрогобича.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання