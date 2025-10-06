Інфекція у питній воді: жителів Одещини попередили про небезпеку після злив

Вода / © Pixabay

В Одесі та області після рекордних злив, які кілька днів тому паралізували місто, залишаються серйозні наслідки. Через сильні підтоплення до будинків, городів та навіть колодязів може потрапляти небезпечна вода.

Про це повідомляє Одеський обласний центр контролю та профiлактики хвороб на сторінці у Facebook.

«Унаслідок затоплення чи повені до помешкань, сільськогосподарських угідь, джерел водопостачання, криниць можуть потрапляти збудники інфекційних хвороб зі скотомогильників, кладовищ, вбиралень, хлівів, полів, сміттєзвалищ, а також небезпечні для здоров’я і життя хімічні речовини», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що одеська мерія визначила перелік вулиць і районів міста, які мають найбільший ризик підтоплень у разі сильних опадів.

В Одесі 30 вересня 2025 року відбулася одна з найсильніших злив за останні роки, що призвела до масштабних підтоплень та людських жертв. Загалом загинуло 10 осіб, серед яких 8-річна дитина.