Інфікований коронавірусом "Дельта" може одночасно заразити 11 людей - лікарка

Швидкість розповсюдження "Дельти" значно вища, ніж була в першого "китайського" штаму.

Інфікований штамом "Дельта" може під час спілкування заразити коронавірусом від 9 до 11 людей. Тоді, як хворі іншими штамами раніше могли інфікувати одночасно лише до 2 людей.

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Про це в інтерв'ю "Укрінформу" розповіла лікарка-інфекціоністка консультативно-діагностичної поліклініки Житомирської обласної клінічної лікарні, координаторка управління охорони здоров’я Житомирської ОДА Ольгою Сахневич.

"Цей штам коронавірусу відрізняється від інших тим, що його швидкість розповсюдження значно вища, ніж була в першого "китайського" штаму. Якщо раніше одна хвора людина при спілкуванні могла заразити коронавірусом 1,5-2 людини, то при штамі "Дельта” – вже 9-11 осіб", - сказала інфекціоністка.

Лікарка зазначає, що це призведе до швидкого зростання кількості хворих на COVID-19.

"Крім того, така швидкість його розповсюдження пов’язана з тим, що рушійною силою поширення коронавірусу будуть якраз діти й підлітки. Щороку на початку епідсезону, коли йде підйом захворюваності на респіраторні захворювання і грип, ми спостерігаємо, що першими хворіють діти. Вони захворіли, принесли хворобу в сім’ї, а потім у другій хвилі в нас хворіють дорослі", - підсумувала Ольга Сахневич.

Нагадаємо, лікар назвав новий специфічний симптом COVID-штаму "Дельта".

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