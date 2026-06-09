Інфляція в Україні підскочить до майже 10% через війну на Близькому Сході: що буде з цінами та гривнею

Інфляція / © pixabay.com

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Глобальні геополітичні потрясіння безпосередньо позначаться на українській економіці. Через загострення та бойові дії на Близькому Сході темпи зростання цін в Україні тимчасово прискоряться, проте цей стрибок буде контрольованим і короткостроковим.

Про це в ефірі програми «Ранок.LIVE» заявив член ради Національного банку України (НБУ) Василь Фурман.

Головна причина — Близький Схід

За словами представника Нацбанку, масштабний конфлікт на Близькому Сході тисне на світові ринки, що рикошетом б’є по внутрішній ситуації в Україні. Як наслідок, найближчим часом інфляція в Україні підскочить до майже 10%.

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Втім, панікувати не варто: цей тренд не буде тривалим, і регулятор уже бачить чітку тенденцію до нормалізації. За прогнозами НБУ, фінансова ситуація почне стабілізуватися вже наступного року.

Які прогнози щодо інфляції на найближчі роки?

Поточний період: стрибок до майже 10%;

Наступний рік: сповільнення інфляції до 6,5%;

Прогноз на 2028 рік: повернення до цільового показника у 5%.

Депозити та держоблігації: як захистити гроші від знецінення

Попри тимчасове прискорення інфляційних процесів, експерт закликає українців не бігти масово скуповувати іноземну валюту. Василь Фурман наголосив, що зберігання заощаджень у національній валюті наразі залишається максимально економічно вигідним кроком.

«Відсоткові ставки за гривневими депозитами та державними облігаціями (ОВДП) сьогодні є досить високими. Вони значно перекривають прогнозоване знецінення грошей, гарантуючи громадянам чистий прибуток», — резюмував член ради НБУ. Таким чином, банківські інструменти в гривні дозволяють не просто захистити капітал від 10-відсоткової інфляції, а й заробити зверху.

Нагадаємо, згідно з прогнозами експертів, у червні українців очікує подальше зростання цін, поступове здорожчання долара та відсутність суттєвого підвищення зарплат.

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