Інформація для пацієнтів з туберкульозом, які виїжджають до сусідніх країн: з ким досягнуто домовленостей

Сьогодні вже досягнуто домовленостей з Молдовою.
Важлива інформація для пацієнтів з туберкульозом, які виїжджають до сусідніх країн: фахівці регіональних протитуберкульозних служб, Центру громадського здоров’я вживають усіх заходів, щоб навіть за межами України пацієнти з туберкульозом мали повноцінну медичну підтримку та отримували безперешкодне лікування.
Про це інформує Telegram-канал "Туберкульоз виліковний".
Сьогодні вже досягнуто домовленостей з Молдовою – Національна програма протидії туберкульозу, платформа організацій з протидії туберкульозу Республіки Молдова готова надати усю необхідну підтримку пацієнтам з туберкульозом, ВІЛ, гепатитами тощо, які в терміновому порядку перетинають кордон України.
Зокрема, в містах створені житлові центри для усіх, хто потребує допомоги. На кордоні достатньо пред’явити український паспорт. Не є перешкодою для отримання подальшого безоплатного лікування у Молдові і втрата медичних документів. Центр громадського здоров’я може надати молдавській стороні усю необхідну інформацію, пов’язану з вашим лікуванням, на основі електронних даних реєстру пацієнтів з туберкульозом.
Ті, кому буде потрібен трансфер від кордону та інша допомога, більше інформації можуть дізнатися у координаторів:
- platformatb@googlegroups.com
- smit_tb@yahoo.com
- www.smit.md
- +373 793 35 143 Павло Рукшиняну
- +373 793 35 142 Оксана Рукшиняну
- https://www.facebook.com/anbsmit
"Додамо, що відповідні перемовини щодо супроводу пацієнтів за межами України ведуться з Румунією та Польщею", - йдеться у повідомленні.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбниці Росії були завдані такі втрати:
- літаки - 29
- гелікоптери - 29
- танки - 191
- бойові броньовані машини - 816
- гармати - 74
- ЗРК "Бук" - 1
- "Гради" - 21
- автомобільна техніка - 291
- цистерни - 60
- БпЛА ОТР2 - 3
- кораблі і катери - 2
- особовий склад орієнтовно - 5300
З чого почалося російське військове вторгнення до України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
Як починалася війна Росії проти України:
- Рано-вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Одразу ж було чути вибухи у великих містах України - Росія на чолі з Путіним розпочала війну проти України. Обстріли українських міст та сіл тривають.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
Росія завдає ударів по цивільному населенню:
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