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Інформація для пацієнтів з туберкульозом, які виїжджають до сусідніх країн: з ким досягнуто домовленостей

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Інформація для пацієнтів з туберкульозом, які виїжджають до сусідніх країн: з ким досягнуто домовленостей

Associated Press

Сьогодні вже досягнуто домовленостей з Молдовою.

Важлива інформація для пацієнтів з туберкульозом, які виїжджають до сусідніх країн: фахівці регіональних протитуберкульозних служб, Центру громадського здоров’я вживають усіх заходів, щоб навіть за межами України пацієнти з туберкульозом мали повноцінну медичну підтримку та отримували безперешкодне лікування.

Про це інформує Telegram-канал "Туберкульоз виліковний".

Сьогодні вже досягнуто домовленостей з Молдовою – Національна програма протидії туберкульозу, платформа організацій з протидії туберкульозу Республіки Молдова готова надати усю необхідну підтримку пацієнтам з туберкульозом, ВІЛ, гепатитами тощо, які в терміновому порядку перетинають кордон України. 

Зокрема, в містах створені житлові центри для усіх, хто потребує допомоги. На кордоні достатньо пред’явити український паспорт. Не є перешкодою для отримання подальшого безоплатного лікування у Молдові і втрата медичних документів. Центр громадського здоров’я може надати молдавській стороні усю необхідну інформацію, пов’язану з вашим лікуванням, на основі електронних даних реєстру пацієнтів з туберкульозом. 

Ті, кому буде потрібен трансфер від кордону та інша допомога, більше інформації можуть дізнатися у координаторів:

  • platformatb@googlegroups.com
  • smit_tb@yahoo.com
  • www.smit.md
  • +373 793 35 143 Павло Рукшиняну
  • +373 793 35 142 Оксана Рукшиняну
  • https://www.facebook.com/anbsmit

"Додамо, що відповідні перемовини щодо супроводу пацієнтів за межами України ведуться з Румунією та Польщею", - йдеться у повідомленні. 

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбниці Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 29
  • гелікоптери - 29
  • танки - 191
  • бойові броньовані машини - 816
  • гармати - 74
  • ЗРК "Бук" - 1
  • "Гради" - 21
  • автомобільна техніка - 291
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 3
  • кораблі і катери - 2
  • особовий склад орієнтовно - 5300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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