Інформація для пацієнтів з туберкульозом, які виїжджають до сусідніх країн: з ким досягнуто домовленостей

Інформація для пацієнтів з туберкульозом, які виїжджають до сусідніх країн: з ким досягнуто домовленостей

Сьогодні вже досягнуто домовленостей з Молдовою.

Важлива інформація для пацієнтів з туберкульозом, які виїжджають до сусідніх країн: фахівці регіональних протитуберкульозних служб, Центру громадського здоров’я вживають усіх заходів, щоб навіть за межами України пацієнти з туберкульозом мали повноцінну медичну підтримку та отримували безперешкодне лікування.

Про це інформує Telegram-канал "Туберкульоз виліковний".

Сьогодні вже досягнуто домовленостей з Молдовою – Національна програма протидії туберкульозу, платформа організацій з протидії туберкульозу Республіки Молдова готова надати усю необхідну підтримку пацієнтам з туберкульозом, ВІЛ, гепатитами тощо, які в терміновому порядку перетинають кордон України.

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Зокрема, в містах створені житлові центри для усіх, хто потребує допомоги. На кордоні достатньо пред’явити український паспорт. Не є перешкодою для отримання подальшого безоплатного лікування у Молдові і втрата медичних документів. Центр громадського здоров’я може надати молдавській стороні усю необхідну інформацію, пов’язану з вашим лікуванням, на основі електронних даних реєстру пацієнтів з туберкульозом.

Ті, кому буде потрібен трансфер від кордону та інша допомога, більше інформації можуть дізнатися у координаторів:

platformatb@googlegroups.com

smit_tb@yahoo.com

www.smit.md

+373 793 35 143 Павло Рукшиняну

+373 793 35 142 Оксана Рукшиняну

https://www.facebook.com/anbsmit

"Додамо, що відповідні перемовини щодо супроводу пацієнтів за межами України ведуться з Румунією та Польщею", - йдеться у повідомленні.