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Інформаційна гігієна: шість правил для мирного існування одне з одним

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Інформаційна гігієна: шість правил для мирного існування одне з одним

Не сперечаємося з поліцейськими та тероборонівцями.

ЦПД при РНБО України закликає відкинути всі чвари й акцентувати на внутрішній дисципліні та інформаційній гігієні.

Про це йдеться у повідомленні Центру протидії дезінформації при РНБО України у Telegram-каналі. 

Триває 47-й день війни і ми всі розуміємо, що жити, як раніше, вже не вийде. 

ЦПД при РНБО пропонує 6 правил нової «воєнної» України для мирного існування одне з одним:

  • Не порушуємо режиму «тиші». Гучна музика (особливо російськомовна), сигналізації авто, гупання в квартирах — прохання їх максимально обмежити. 
  • Не сперечаємося з поліцейськими та тероборонівцями — пам'ятаємо про ввічливість та спокій.
  • Не зловживаємо спиртними напоями (де це дозволено), не смітимо на вулицях. 
  • Так, комендантська година для усіх, навіть для хвостатих.
  • Завжди перевіряйте інформацію перед тим, як її поширювати. Дезінформація та маніпуляція — це одвічні помічники окупантів.  
  • Довіряйте інформації лише з офіційних джерел. 

"Пам'ятаймо: країна у нас одна — іншої немає. Тому вчимося жити за новими правилами, в мирі та злагоді, на злість усім ворогам! Боремо ворога та #інфотерор разом!", - йдеться в повідомленні. 

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