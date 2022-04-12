Інформаційна гігієна: шість правил для мирного існування одне з одним

Не сперечаємося з поліцейськими та тероборонівцями.
ЦПД при РНБО України закликає відкинути всі чвари й акцентувати на внутрішній дисципліні та інформаційній гігієні.
Про це йдеться у повідомленні Центру протидії дезінформації при РНБО України у Telegram-каналі.
Триває 47-й день війни і ми всі розуміємо, що жити, як раніше, вже не вийде.
ЦПД при РНБО пропонує 6 правил нової «воєнної» України для мирного існування одне з одним:
- Не порушуємо режиму «тиші». Гучна музика (особливо російськомовна), сигналізації авто, гупання в квартирах — прохання їх максимально обмежити.
- Не сперечаємося з поліцейськими та тероборонівцями — пам'ятаємо про ввічливість та спокій.
- Не зловживаємо спиртними напоями (де це дозволено), не смітимо на вулицях.
- Так, комендантська година для усіх, навіть для хвостатих.
- Завжди перевіряйте інформацію перед тим, як її поширювати. Дезінформація та маніпуляція — це одвічні помічники окупантів.
- Довіряйте інформації лише з офіційних джерел.
"Пам'ятаймо: країна у нас одна — іншої немає. Тому вчимося жити за новими правилами, в мирі та злагоді, на злість усім ворогам! Боремо ворога та #інфотерор разом!", - йдеться в повідомленні.
Читайте також:
- В Енергодарі окупанти створюють фейкові "органи міської влади"
- МЗС України спростувало черговий фейк російської розвідки стосовно військовополонених
- Хакери Anonymous "злили" документ Міноборони РФ з наказом знімати фейкові відео "знущань над полоненими РФ"