Інформаційна гігієна: шість правил для мирного існування одне з одним

Інформаційна гігієна: шість правил для мирного існування одне з одним

Не сперечаємося з поліцейськими та тероборонівцями.

ЦПД при РНБО України закликає відкинути всі чвари й акцентувати на внутрішній дисципліні та інформаційній гігієні.

Про це йдеться у повідомленні Центру протидії дезінформації при РНБО України у Telegram-каналі.

Триває 47-й день війни і ми всі розуміємо, що жити, як раніше, вже не вийде.

ЦПД при РНБО пропонує 6 правил нової «воєнної» України для мирного існування одне з одним:

Не порушуємо режиму «тиші». Гучна музика (особливо російськомовна), сигналізації авто, гупання в квартирах — прохання їх максимально обмежити.

Не сперечаємося з поліцейськими та тероборонівцями — пам'ятаємо про ввічливість та спокій.

Не зловживаємо спиртними напоями (де це дозволено), не смітимо на вулицях.

Так, комендантська година для усіх, навіть для хвостатих.

Завжди перевіряйте інформацію перед тим, як її поширювати. Дезінформація та маніпуляція — це одвічні помічники окупантів.

Довіряйте інформації лише з офіційних джерел.

"Пам'ятаймо: країна у нас одна — іншої немає. Тому вчимося жити за новими правилами, в мирі та злагоді, на злість усім ворогам! Боремо ворога та #інфотерор разом!", - йдеться в повідомленні.

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