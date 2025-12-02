"Інформація обнадійлива": Сирський про ситуацію в Куп'янську, який "захопив" Путін

Сирський на Куп'янському напрямку / © Олександр Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський запевнив, що Сили оборони суттєво покращили своє тактичне положення у Куп’янську Харківської області.

Про це Сирський написав у Facebook.

Головком ЗСУ розповів, що сьогодні, 2 грудня, працював в частинах пошуково-ударного угруповання та тактичної групи Купʼянськ, де поспілкувався з командним складом. Сторони обговорили виконання заходів для стабілізації ситуації в районі Куп’янська.

Сирський запевняє, що — інформація щодо оперативної обстановки у Куп’янську — обнадійлива. За його словами, українським підрозділам вдалося суттєво покращити тактичне положення безпосередньо в місті. Шляхи інфільтрації диверсійно-розвідувальних груп противника блоковані.

«Триває зачистка території Куп’янська від російських окупантів, які мають „успіхи“ хіба що в площині пропаганди. Працюємо над поступовим витісненням ворога з його плацдарму на північ від міста, а також із низки інших районів, де росіяни поки зберігають свою присутність… Віддав вказівки для забезпечення наших військ відповідно до потреб, зокрема додатковими засобами для посилення вогневого впливу на ворога», — сказав головком ЗСУ.

Також він відзначив «щільну взаємодію та узгодженість дій на Куп’янському напрямку різних складових Сил оборони України — Збройних Сил, Національної гвардії тощо».

Нагадаємо, російський диктатор Путін стверджував, що окупанти повністю захопили Куп’янськ та Вовчанськ на Харківщині. Вчора, 1 грудня, Володимир Зеленський спростував заяви Путіна, що окупантам вдалося майже повністю захопити місто Куп’янськ на Харківщині.