Інформував росіян про позиції ЗСУ: мешканець Миколаєва може на 12 років загриміти до в'язниці

У Миколаєві будуть судити 47-річного місцевого жителя, якого підозрюють у співпраці з країною-агресоркою Росією.

Слідство встановило, що чоловік передавав російській стороні інформацію щодо перебування українських військ та переміщення техніки. Прихильник путінських військ був підписником спеціально створеного росіянином Telegram-каналу. Саме там поширювали усю зібрану інформацію.

Про це повідом или у пресслужб Миколаївської обласної прокуратури.

"У липні 2022 року чоловік передав інформацію, яка не розміщувалася у відкритому доступі, про розташування на території міста та області підрозділів Збройних Сил України та техніки", - наголошують у повідомленні.

Стаття проти зрадника - це "несанкціоноване поширення інформації про розташування Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану, з метою надання такої інформації державі, що здійснює збройну агресію проти України".

Санкція передбачає позбавлення волі на термін від восьми до 12 років. Станом на 22 вересня чоловік перебуває під вартою.

Як повідомлялося, у Житомирській області засудили чоловіка, який публічно заперечував війну РФ проти України, а також закликав до підтримки держави-агресорки. Мешканця села Майдан Олевської громади визнали винним у колабораційній діяльності.

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