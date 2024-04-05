Інфраструктура війни: Подоляк оцінив вплив ударів по НПЗ на Росію

Удари по російських НПЗ менш ефективні, ніж санкції. Але це – додаткові санкції.

Про це сказав радник голови ОПУ Михайло Подоляк в інтерв'ю 24 Каналу.

"Сьогодні вони менш ефективні. Завтра вони будуть ще і ще ефективнішими. Це абсолютно точно інфраструктура війни. Бо все це йде безпосередньо на війну. На можливість дозаправляти літаки, на стратегічну, тактичну авіацію, на бронетехніку і так далі", – зазначив він.

Соціальне навантаження на державу

За словами Подоляка, росіяни матимуть певні дефіцити на споживчих ринках, що наростатимуть. Це також впливатиме на психологію людей. Вони бачитимуть зростання цін; дефіцити пального, а паралельно з цим вони бачитимуть новини про те, що ці заводи руйнуються.

"Дивіться, Росія побудувала достатньо ефективну економіку з погляду можливості самоізоляції. Вони накопичили велику кількість передових технологій. І якщо ти знищуєш завод, де є стовідсоткове перероблення нафти, то вони не зможуть це в повному обсязі відновити, тому що є санкції", – наголошує Подоляк.

Він запевняє: РФ не матиме можливості відновити галузь, яка є вкрай перспективною та ефективною для внутрішнього ринку.

"Є багато чинників. Це ланцюжки, які ведуть до інших галузей. Ви знищуєте базову галузь нафтоперероблювання, і руйнація цієї галузі матиме суттєві впливи на інші галузі. А це матиме суттєві соціальні та фінансові впливи", – резюмував радник Офісу президента України.

Нагадаємо, вночі 5 квітня до Росії завітали безпілотники. МО РФ заявило про перехоплення й збиття 53 дронів.

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