"Ініціатива в руках наших воїнів": Зеленський показав свіжі фото з фронту

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ініціатива на полі бою нині зберігається за українськими військовими.

Про це він написав у своєму Telegram.

"Кожного тижня незмінно ініціатива в руках наших воїнів, за Україною. Саме український героїзм визначає, як ця війна завершиться. Маємо всі про це пам’ятати", - написав глава держави.

Він також показав нові фотографії з фронту, на яких зображені українські захисники та їхня техніка — від боєприпасів до літаків.

Українські військові на фронті (10 фото)

Успіхи ЗСУ на фронті: останні новини

Сили оборони України завдяки штурмовим діям взяли під контроль Андріївку Донецької області. Офіційно звільнення населеного пункту від російських окупантів підтвердили 15 вересня в Генеральному штабі Збройних сил України.

Крім того, ЗСУ досягли невизначеного часткового успіху поблизу Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмут) 15 вересня.

На півдні, на різних ділянках фронту, Збройним силам України вдалося відтіснити російських загарбників на відстань від трьох до чотирьох кілометрів.

Вранці 16 вересня також стало відомо, що ЗСУ ліквідували на півдні три російські човни разом з 18 окупантами. Також знищено п'ять крупнокаліберних гармат та пункт спостереження ворога.

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