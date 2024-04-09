Ініціював Сирський: демобілізацію виключили з скандального законопроєкту – ЗМІ

Головнокомандувач Збройних сил України наголосив, що необхідно внести законодавчі зміни щодо вдосконалення питань проходження військової служби та мобілізації.

Демобілізацію виключили із законопроєкту про мобілізацію і мають розглянути окремо.

Про це пише "Українська правда" із посиланням на джерела в оборонному комітеті.

Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки і оборони виключив положення щодо демобілізації і ротації військовослужбовців із урядового законопроєкту про мобілізацію, який готується до другого читання.

Лист Сирського Фото: УП

Виключення питання демобілізації із законопроєкту ініціював головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

У листі до міністра оборони Рустема Умєрова, який УП має в розпорядженні, Сирський наголошує на необхідності невідкладного внесення законодавчих змін щодо вдосконалення питань проходження військової служби та мобілізації. Воддночас окремі положення законопроєкту, з огляду на значну кількість депутатських правок, потребують більш детального аналізу та додаткового вивчення, зауважує він.

"3 урахуванням зазначеного пропонується питання підстав звільнення з військової служби, а також запровадження на законодавчому рівні ротації військовослужбовців унормувати окремо шляхом розгляду в іншому законопроєкті", – йдеться у листі.

Нагадаємо, суперечки щодо демобілізації тривають. Попри те, що її пропонували після 36 місяців, наразі ще немає остаточної версії.

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