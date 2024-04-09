Ініціював Сирський: демобілізацію виключили з скандального законопроєкту – ЗМІ

Головнокомандувач Збройних сил України наголосив, що необхідно внести законодавчі зміни щодо вдосконалення питань проходження військової служби та мобілізації.
Демобілізацію виключили із законопроєкту про мобілізацію і мають розглянути окремо.
Про це пише "Українська правда" із посиланням на джерела в оборонному комітеті.
Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки і оборони виключив положення щодо демобілізації і ротації військовослужбовців із урядового законопроєкту про мобілізацію, який готується до другого читання.
Виключення питання демобілізації із законопроєкту ініціював головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.
У листі до міністра оборони Рустема Умєрова, який УП має в розпорядженні, Сирський наголошує на необхідності невідкладного внесення законодавчих змін щодо вдосконалення питань проходження військової служби та мобілізації. Воддночас окремі положення законопроєкту, з огляду на значну кількість депутатських правок, потребують більш детального аналізу та додаткового вивчення, зауважує він.
"3 урахуванням зазначеного пропонується питання підстав звільнення з військової служби, а також запровадження на законодавчому рівні ротації військовослужбовців унормувати окремо шляхом розгляду в іншому законопроєкті", – йдеться у листі.
Нагадаємо, суперечки щодо демобілізації тривають. Попри те, що її пропонували після 36 місяців, наразі ще немає остаточної версії.
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