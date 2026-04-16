Укрaїнa
47
3 хв

Інклюзивне навчання через практику: як «Мономах» допомагає молоді Центру соціально-трудової адаптації Актуально

У Броварах чайно-кавова компанія «Мономах» долучилася до соціальної ініціативи разом із Центром соціально-трудової адаптації «Перспектива 21.3», який працює з молоддю з інтелектуальними порушеннями розвитку.

Мета проєкту — навчання, соціалізація та підготовка до майбутнього працевлаштування через реальну практику на виробництві.

Як розповідають представники Центру у відео на ютуб-каналі CK Life, ключова ідея закладу полягає у поетапній адаптації молоді до життя в суспільстві.

«Ми бачимо перспективи у трьох напрямках: навчання, підтримані працевлаштування і проживання», — пояснює координаторка соціально-освітніх програм Центру «Перспектива 21.3» Дарина Романенко.

Вона додає, що особливу увагу у центрі приділяють розвитку базових життєвих і трудових навичок: «Наші студенти вчаться розуміти емоції інших, висловлювати свої, планувати день, розподіляти обов’язки. Це ті навички, які допомагають їм бути частиною соціуму».

У Центрі працює кілька навчальних груп, а сам процес максимально наближений до реального виробництва: студенти виконують послідовні завдання, дотримуються алгоритмів та працюють під супроводом наставників.

Окремим напрямом роботи стала співпраця із соціально відповідальним бізнесом, зокрема з компанією «Мономах», яка надала можливість студентам практикуватися на пакуванні чаю.

«Фасування продукції “Мономах” дуже подобається нашим студентам, тому що інгредієнти приємно пахнуть, пакування — кольорове. Відповідне заняття — це робота над сенсорикою. Наші студенти це люблять», — розповідає координаторка супроводу на робочому місці Наталія Гончар.

Вона підкреслює, що саме відчуття реального результату є одним із найсильніших мотиваторів для студентів.

«Вони бачать результат своєї роботи. У центрі є чай Lovare, “Мономах”. Вони самі п’ють його й обговорюють: “О, ми пакуємо такий чай! Це ж той, як у нас в майстерні”», — додає фахівчиня.

Важливою частиною співпраці став візит команди «Мономах» до Центру. До Великодніх свят представники компанії приїхали до молоді з подарунками — наборами для творчості.

«Сьогодні ми приїхали до вас з невеличкими подарунками від компанії “Мономах” та бренду Lovare. Вітаємо вас із прийдешніми Великодніми святами», — сказала менеджерка з маркетингу ТМ «Мономах» Клавдія Моргун.

У Центрі «Перспектива 21.3» наголошують, що співпраця з бізнесом має глибокий соціальний зміст і допомагає формувати інклюзивне середовище.

За словами Голови правління БО «Перспектива 21.3» Дмитра Щербини, студенти прагнуть бути частиною суспільства та відчувати значущість своєї праці: «Вони дійсно хочуть бути корисними, хочуть бути частинкою цього суспільства і радіти разом з нами тому, що їхня праця приносить користь». 

Активність із бізнесом почалася з ініціативи самої компанії. Співзасновник АТ «Мономах» Тарас Барабаш запропонував надати студентам можливість практики у майстерні. Щербина зазначає, що центр бачить у цьому не лише навчальний процес, а й шлях до майбутнього працевлаштування молоді.

«Наша мрія полягає в тому, щоб наші студенти були працевлаштовані не по одній людині десь на підприємствах, а щоб їхнє ком’юніті зберігалося; щоб були створені такі робочі місця, де вони могли б спілкуватися один з одним, де їхні соціальні потреби були б виконані; і вони могли б реалізувати себе також і через це», — підсумував він.

