Інклюзивність і цифровізація: у МОЗ озвучили пріоритети на 2022 рік

Інклюзивність і цифровізація: у МОЗ озвучили пріоритети на 2022 рік

Серед цілей на 2022 рік - розвиток мережі закладів дошкільної освіти.

Пріоритетними для МОН у 2022 році залишаються питання розбудови безпечного та здорового освітнього середовища, інклюзивне навчання та цифровізація освіти.

Про це зауважив у Telegra-каналі міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

"Минулого року спільними зусиллями було зроблено чимало. Про це свідчать результати виконання командою МОН плану пріоритетних дій уряду на 2021 рік – у повному обсязі виконано 41 крок, а також виконується ще 23. Усього було передбачено виконання 377 заходів, з них Міністерству освіти і науки вдалося успішно реалізувати 298. Це гарний результат, але попереду ще багато роботи", - повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

У 2022 році посадовці продовжать працювати, підвищуючи імідж українських закладів освіти у світі, а також кваліфікацію майбутніх фахівців.

Серед цілей МОЗ на 2022 рік:

розвиток мережі закладів дошкільної освіти;

затвердження Державного стандарту профільної середньої освіти;

запуск реформи "Нова українська школа" на рівні базової середньої освіти;

схвалення Національної стратегії розвитку інклюзивної освіти на 2022-2032 роки;

забезпечення оновлення та модернізації пожежних систем у закладах загальної середньої освіти

розвиток платформи "Всеукраїнська школа онлайн";

затвердження Державних цільових програм розвитку професійної (професійно-технічної) освіти на 2022-2027 роки, відновлення та розбудови мережі гуртожитків для проживання студентів закладів вищої освіти;

реалізація проєкту "Президентський університет";

створення умов для безперешкодного навчання протягом життя;

розвиток інноваційної інфраструктури на базі закладів вищої освіти та наукових установ;

реалізація рамкової програми Європейської Комісії з досліджень та інновацій "Горизонт Європа" та програми з досліджень та навчання "Євратом" в Україні.

Нагадаємо, що 24 грудня заступник міністра освіти і науки Ігор Гарбарук перебував з робочим візитом у Львові. У рамках візиту він відвідав Львівську міську раду. Фурор викликав відвертий наряд помічниці Гарбарука Христини Тишкун, яка перебувала в поїздці разом з ним

28 грудня Кабінет Міністрів України звільнив заступника міністра освіти України Ігоря Гарбарука за його заявою.

Ексдружина Ігоря Гарбарука, сексологиня та гештальт-психотерапевтка Анастасія Матюшевська не бажає коментувати скандал, в який потрапив її колишній через відверту сукню його супутниці.

Заступник очільника Міністерства освіти й науки звільнився за власним бажанням | Новини України