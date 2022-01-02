Інклюзивність і цифровізація: у МОЗ озвучили пріоритети на 2022 рік

Серед цілей на 2022 рік - розвиток мережі закладів дошкільної освіти.
Пріоритетними для МОН у 2022 році залишаються питання розбудови безпечного та здорового освітнього середовища, інклюзивне навчання та цифровізація освіти.
Про це зауважив у Telegra-каналі міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.
"Минулого року спільними зусиллями було зроблено чимало. Про це свідчать результати виконання командою МОН плану пріоритетних дій уряду на 2021 рік – у повному обсязі виконано 41 крок, а також виконується ще 23. Усього було передбачено виконання 377 заходів, з них Міністерству освіти і науки вдалося успішно реалізувати 298. Це гарний результат, але попереду ще багато роботи", - повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.
У 2022 році посадовці продовжать працювати, підвищуючи імідж українських закладів освіти у світі, а також кваліфікацію майбутніх фахівців.
Серед цілей МОЗ на 2022 рік:
- розвиток мережі закладів дошкільної освіти;
- затвердження Державного стандарту профільної середньої освіти;
- запуск реформи "Нова українська школа" на рівні базової середньої освіти;
- схвалення Національної стратегії розвитку інклюзивної освіти на 2022-2032 роки;
- забезпечення оновлення та модернізації пожежних систем у закладах загальної середньої освіти
- розвиток платформи "Всеукраїнська школа онлайн";
- затвердження Державних цільових програм розвитку професійної (професійно-технічної) освіти на 2022-2027 роки, відновлення та розбудови мережі гуртожитків для проживання студентів закладів вищої освіти;
- реалізація проєкту "Президентський університет";
- створення умов для безперешкодного навчання протягом життя;
- розвиток інноваційної інфраструктури на базі закладів вищої освіти та наукових установ;
- реалізація рамкової програми Європейської Комісії з досліджень та інновацій "Горизонт Європа" та програми з досліджень та навчання "Євратом" в Україні.
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