Інколи голюся, інколи ні, бо хочеться бути мачо: Віктор Ющенко описав свій день

Віктор Андрійович Ющенко не любить свій День народження, бо це марний, за його словами, день. Проте він любить свою роботу - досліджувати та керувати музеями.

Віктор Ющенко не любить свій День народження, натомість багато часу приділяє своїм музеям і дослідженням нації.

Про це він розповів в інтерв’ю Єгору Гордєєву.

“З одного боку, з кожним роком все більше цінується лише один день твого життя. Час стає дуже дорогим. Не хочеться його даремно витрачати”, — розповів він в ексклюзивному інтерв’ю Єгору Гордєєву.

Тож як людина, яка дуже цінує свій час, Віктор Андрійович описав свій день третього президента України, який має дуже багато справ.

"Я встаю, йду до ванної, дивлюся в дзеркало, лаю його хвилин п’ять, тому що я молодшаю, а воно старішає. Інколи голюся, інколи ні, бо хочеться бути мачо. Далі зранку й до вечора я люблю працювати. Насолода, радість. Це почуття солодшає з кожним роком. Праця моя і фізична, і розумова, включає дискусії, лекції, наради та багато іншого. Я працюю над чотирма музеями. Один з них має назву “Код нації”, там я хочу показати, хто такі українці і що вони дали цьому великому світові. Ще один — хата Тараса Шевченка, п’ять креслень та два ескізи якої він створив за 8 місяців до своєї смерті. Я його інколи лаю, бо він не серйозно підійшов до проєкту. А в мене ж немає права відхилятися, бо автор він, а я виконавець. Тарас Григорович в українську хату 150 років хотів вмонтувати камін, а це "брюлловщина", а також дві груби в одній кімнаті. Такого я ще не бачив", - розповів Віктор Ющенко.

Нагадаємо, що третій президент України Віктор Ющенко розповів, що його 19-річний син Тарас отримав пропозиції на навчання від десяти найкращих університетів світу.

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