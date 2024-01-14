Інновація та адаптація: у ISW оцінили виведення з ладу російських ракет за допомогою радіоелектронної боротьби

Українські військові чиновники, зокрема, заявили, що українські сили також вивели з ладу понад 20 ракет, використовуючи «активну протидію за допомогою радіоелектронної боротьби».

Про це інформує Інститут дослідження війни ISW.

Як вважають аналітики, це може бути переломом українських можливостей радіоелектронної боротьби, яким зазвичай приписують виведення з ладу російських безпілотників, але не ракетних систем.

Водночас раніше ISW оцінювало, що тягла ударна кампанія Росії проти України та українські адаптації для протидії новим російським пакетам ударів є частиною ширшої тактичної та технологічної гонитви наступу та оборони між потужностями дальнього удару та ППО.

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Речник ВПС України Юрій Ігнат зазначив, що російський ударний пакет, використаний 13 січня, подібний до ударного пакета, який російські війська застосували 8 січня та під час попередніх недавніх ударів, що свідчить про те, що українські сили можуть розпізнати шаблони в повторюваних російських ударних пакетах, а також вводити інновації та адаптуватися відповідно.

Нагадаємо, під час ранкової атаки РФ 13 січня понад 20 ракет не долетіли до своїх цілей – Ігнат назвав причину.

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