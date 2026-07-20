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Керівник української фірми «Петро Великий» Алла Ландар здійснила робочий візит до США. Під час поїздки вона ознайомилася з передовими західними стандартами у сфері організації та проведення поховань і продемонструвала останні українські розробки. Україна не просто вкотре показала високу планку - презентація Алли Ландар на профільній конференції задала тон докорінній зміні стандартів у сфері ритуальних послуг.

З’їзд NFDA: як Україна вразила американських колег

Участь Алли Ландар у масштабному з’їзді Американської асоціації надавачів ритуальних послуг (NFDA) — найвпливовішої профільної організації у світі, стала головною подією візиту. Виступаючи як національний член асоціації від України, вона довела: українці здатні створювати унікальні продукти, які випереджають світові тренди. По суті, останні розробки українських фахівців створили нові види ритуальних послуг і виводять культуру вшанування пам’яті про померлих на новий, досі небачений рівень.

Справжній фурор серед американських та міжнародних колег викликала презентація унікальних цифрових рішень від фірми «Петро Великий». Зокрема, Алла Ландар представила ексклюзивну послугу «Відеозвернення до родини». Це високотехнологічна і глибоко емоційна послуга. Суть її в тому, що людина ще за життя може залишити після себе відеозвернення до своєї родини, найдорожчих людей. Таке послання безцінне - в ньому і любов, і турбота, і розрада, і надія. «Відеозвернення до родини» - це втілення однієї з істин християнства - «віра та любов сильніші за смерть». Саме так людина, яка знає, що невідворотній момент близько, може огорнути своєю любов’ю та теплом тих, хто для неї найдорожчий, і продовжують тут свій земний шлях. Для американського ринку, який надзвичайно цінує персоналізацію (personalization of funeral services), українська розробка стала справжнім відкриттям і проривом.

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Інновації в світовій ритуальній індустрії: як Алла Ландар вивела досвід України на світовий рівень (7 фото)

Під час свого виступу Алла Ландар акцентувала увагу на тому, що навіть у найважчі часи культура прощання має залишатися на найвищому естетичному та психологічному рівні. Україна не лише застосовує передові розробки, а й задає нові стандарти поваги до людського життя.

Кожна послуга компанії «Петро Великий» направлена на те, щоб день поховання став днем всеосяжної любові. Щоб остання мить земного шляху людини стала тим моментом, в якому всі будуть бачити не кінець, а чисту любов і продовження життя.

Так у хвилини найтяжчого болю люди відчувають емпатію та повагу у всьому спектрі підтримки, яку пропонує «Петро Великий». Розроблені та запатентовані фірмою послуги “Бібліотека життя”, книга пам’яті “Людина епохи”, - стали візитівками української сфери ритуальних послуг на міжнародній арені. “Бібліотека життя” - це підбірка архівних родинних фото, яка розкриває весь земний шлях людини. Книга “Людина епохи” - це унікальна можливість всім, хто приходить на прощання, залишити для нащадків почуття людей до того, хто пішов у засвіти. Саме цей формат застосували під час поховання королеви Британії Єлизавети ІІ.

Наша делегація не просто розповіла учасникам з’їзду про унікальні українські послуги, а й дозволила використовувати патенти. Окрім того, на конференції була презентована низка інших інновацій фірми — від специфічних дизайнів меморіальної продукції до нових форматів психологічного супроводу тих, хто втратив близьких.

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За лаштунками меморіальної величі Чикаго

Важливим етапом поїздки до Іллінойсу став візит Алли Ландар до одного з найпрестижніших приватних кладовищ Чикаго, Роузгілл (Rosehill Cemetery). Під час зустрічі з директором цього меморіального комплексу українська делегація мала змогу детально вивчити архітектуру та логістику американської культури пам’яті.

Варто зазначити, що Роузгілл – це не звичний для нас цвинтар, а грандіозний мавзолей-галерея, який розпочав свою діяльність у 1859-му році. Він є втіленням американської традиції спорудження таких мавзолеїв від XIX століття. Ця традиція свого часу кардинально змінила сприйняття культури поховання. Комплекс створювали не як похмурий цвинтар, а як величний «палац пам’яті». Важливо наголосити, що Роузгілл від самого початку був приватною ініціативою й досі перебуває у власності тієї ж родини, що його заснувала. Чого вартий лиш той факт, що засновник і перший власник Роузгілл свого часу, ще у ХІХ столітті оголосив тендер (!!!) на найкраще архітектурне рішення для комплексу, який згодом став надбанням всієї Америки.

Світлі мармурові стіни, що тягнуться вгору на кілька поверхів, заповнені тисячами охайних меморіальних ніш. Простір спроєктовано так, щоб мінімізувати відчуття скорботи й натомість подарувати відвідувачам спокій. Величезні художні вітражі пропускають м’яке кольорове світло, зали оздоблені живими зеленими рослинами, витонченими скульптурами та затишними зонами для відпочинку з килимами. Тут усе створено для того, щоб родичі померлих перебували в атмосфері затишку та світлих спогадів.

Цей досвід організації простору став чудовим підґрунтям для професійного діалогу, адже фірма «Петро Великий» уже багато років не просто впроваджує європейські та світові стандарти ритуальних послуг в Україні, а й змінює їх, виводить на новий рівень.

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Візит Алли Ландар до США наочно продемонстрував: Україна не просто інтегрується у світовий контекст, а й сама стає законодавцем мод, експортує унікальні ідеї, здатні змінити культуру пам’яті у глобальному масштабі. Українці вкотре змогли не просто здивувати американських колег, а й перевернути їхнє уявлення про те, наскільки глибокою та наповненою внутрішнім змістом може бути мить прощання.

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