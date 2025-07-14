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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Інновації заради майбутнього: Yves Rocher відзначає український екотех-проєкт у премії "Створено жінками" Новини компаній

Підтримка жіночого підприємництва залишається незмінним стратегічним пріоритетом для Yves Rocher. 

Інновації заради майбутнього: Yves Rocher відзначає український екотех-проєкт у премії "Створено жінками"

Бренд Yves Rocher традиційно сприяє розвитку талановитих українських підприємиць у рамках премії «Створено жінками» — соціального некомерційного проєкту Франко-української торгово-промислової палати, який уже сьомий рік поспіль допомагає українкам розвивати власну справу, водночас підтримуючи гендерну рівність та економічне зростання.

Для Yves Rocher підтримка жіночого підприємництва — це не просто визнання їх досягнень. Це вклад у майбутнє, можливість змінювати світ, робити суспільство більш відкритим, соціально відповідальним та екологічно свідомим. Долучаючись до конкурсу, компанія висловлює глибоку повагу до сили українських жінок, які, попри всі виклики сьогодення, створюють і розвивають бізнеси з великим сенсом.

Цьогоріч серед 435 конкурсних заявок бренд відзначив проєкт «Українські біорозкладні інноваційні матеріали» (RAW: materials lab) архітектурної студії INAKSHI architects під керівництвом Олени Довгополової. Його цінності глибоко резонують з місією Yves Rocher — Reconnect people to nature («Відновити звʼязок людини та природи»). Команда проєкту створює 100% біорозкладні композитні матеріали на основі технічних конопель, які можуть повністю замінити шкідливі листові матеріали на кшталт МДФ, ДСП чи OSB. Унікальність підходу — в замкненому циклі виробництва: від селекції рослин до виготовлення інноваційної продукції, включаючи 3D-друк конопляним бетоном. Проєкт поєднує екологічну відповідальність і технологічну сміливість, пропонуючи стійке рішення для будівельної галузі майбутнього.

«Оцінюючи роботи, ми орієнтувалися на місію нашої компанії — «Відновити звʼязок людини та природи». Адже саме природа є джерелом нашого фізичного і ментального здоров’я — як сьогодні, так і в майбутньому. Серед усіх ініціатив найбільше нас вразив проєкт, що виводить цей зв’язок на новий рівень. INAKSHI architects під керівництвом Олени Довгополової створюють не просто інноваційні матеріали, а цілісну екосистему бізнесів, що розвиває коноплярство в Україні. 

Їхні біорозкладні матеріали мають потенціал трансформувати правила у сфері еко-дизайну майбутнього, дозволяючи людині залишатися в контакті з природою, не покидаючи свою оселю. Ми переконані, що саме такими мають бути бізнеси нового покоління — ті, що дбають про довготривалу рівновагу й дозволяють залишити планету у спадок нашим нащадкам щонайменше такою, якою ми її отримали», — зазначає Анна Запталова, генеральна директорка Yves Rocher Україна.

Бренд, що понад 65 років розкриває потенціал рослин для створення натуральної, ефективної та ековідповідальної косметики, а також володіє повним циклом виробництва — від вирощування рослин до роздрібної дистрибуції, — високо оцінив такий системний підхід української команди та надав грант на розвиток проєкту, а його авторка отримала річний запас доглядової рослинної косметики — як знак визнання й натхнення для подальшої роботи.

«Наша команда – це талановиті люди, яких об’єднує віра у спільну справу та відповідальність перед природою. Тому відзнака, яку ми отримали, — це і підтримка, і визнання, і ще один крок до того, щоб більше людей дізналися про наші ініціативи й замислилися над важливістю сталого підходу. Особливо приємно, що саме Yves Rocher обрав наш проєкт — Бренд, чия “зелена лінія” не просто декларується, а проходить крізь усю діяльність. Це більше, ніж збіг цінностей — це спільне бачення майбутнього, де відповідальність і екологічний прогрес йдуть поруч», - прокоментувала Олена Довгополова.

Підтримка жіночого підприємництва — особливо тих проєктів, що спрямовані на збереження навколишнього середовища, — залишається незмінним стратегічним пріоритетом для Yves Rocher. 

Дата публікації
Кількість переглядів
5
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