Мати 7-річного школяра Олександра Гурʼянова поділилася повідомленням вчительки, де та зробила зауваження батькам щодо домашнього завдання їхніх дітей. Педагогиня написала, що 12 учнів не виконали вправи, які було задано, або зробили їх неправильно.

Мама учня зазначила, що вчителька вказала на те, що іноді їй здається, що «діти у класі з дитбудинку» і просто «проживають години життя», та здивувалася їхній байдужості до навчання. Про це Олександра написала у Threads.

Мати школяра також вказала, що вчителька в шоці від дітей, а батьки не можуть зрозуміти таких жорстких коментарів щодо навчання дітей.

Українців шокувала така реакція вчительки, адже, на їхню думку, вона не змогла дібрати правильні слова у такій ситуації.

Крім того, батьки зазначали, що у початковій школі домашнє завдання не обовʼязкове, а звинувачувати учнів через те, що вони його не виконали, неправильно.

Як відреагувала Мережа

Ось як на цей випадок відреагували користувачі у Мережі: