"Іноді здається, що діти з дитбудинку": вчителька початкових класів зробила жорстке зауваження батькам, Мережа выдреагувала
Педагогиня написала, що іноді їй здається, що «діти у класі з дитбудинку» і просто «проживають години життя», та здивувалася їхній байдужості до навчання.
Мати 7-річного школяра Олександра Гурʼянова поділилася повідомленням вчительки, де та зробила зауваження батькам щодо домашнього завдання їхніх дітей. Педагогиня написала, що 12 учнів не виконали вправи, які було задано, або зробили їх неправильно.
Мама учня зазначила, що вчителька вказала на те, що іноді їй здається, що «діти у класі з дитбудинку» і просто «проживають години життя», та здивувалася їхній байдужості до навчання. Про це Олександра написала у Threads.
Мати школяра також вказала, що вчителька в шоці від дітей, а батьки не можуть зрозуміти таких жорстких коментарів щодо навчання дітей.
Українців шокувала така реакція вчительки, адже, на їхню думку, вона не змогла дібрати правильні слова у такій ситуації.
Крім того, батьки зазначали, що у початковій школі домашнє завдання не обовʼязкове, а звинувачувати учнів через те, що вони його не виконали, неправильно.
Як відреагувала Мережа
Ось як на цей випадок відреагували користувачі у Мережі:
«Вчителька, у котрої в початковій школі 12 з 28 дітей не в стані виконати домашнє завдання, погано викладає. 1-2-5 випадків, припустимо, лінь, але майже половина класу — це сигнал і червоний прапор для адміністрації школи має бути, що педагог більше не педагог».
«Люди, які пишуть, що коментар вчительки ок — з вами все ок? Вам у дитинстві вчителя розповідали, що вас клас кончений, і ви всі підете прибиральниками працювати, і ви тепер такий стиль спілкування за норму вважаєте? Якщо 12 дітей не зробили домашку, справа може бути в ДЗ (яке не є обов’язковим до виконання до 3 класу). Справа може бути в чому завгодно, насправді, в тому, що батьки не хотіли робити, також. Але коментар вчительки хамський. І з етикою в ней все дуже, дуже погано».
«Дякую!!! Особисто в моєму класі моя вчителька забулила кількох дітей, називаючи „двіїчниками“, і всі діти підхопили, і до 11 класа понесли. Як було тим дітям?.. Декілька років тому мене знайшла одна така однокласниця в Інсті, так ось, що першим вона написала: „Привіт, я та сама двіїчниця Олька Тимошка“. Ось так її всі називали з подачі вчителя. А її звуть — Оля Тимошик. Що цікаво, іншу спокійну дівчинку в класі називали — Олічка… Ось вам і перша вчителька і її наслідки…»
«Якраз у НУШ домашні завдання в 1-2 класах не є обов’язковими, а тому звинувачувати дітей через них — неправильно. І тим більше недопустимо робити висновки про „внутрішній світ“ дитини. Учитель має підтримувати, а не давати такі характеристики!»
«Вчителька — королева драми, звичайно, але я її розумію. Будь-які навички формуються під час систематичного повторення. Хочете, аби дитина успішно засвоювала навчальний матеріал, — класна робота має „зафіксуватися“ домашньою. Зрештою, домашка — це не каторга, ваша дитина — не монстр, а вчитель — не ворог. Працюйте у співпраці і дитина буде рости в ситуації успіху, не почуватиметься кинутою».
