Іноземці намагались нелегально потрапити з України до Польщі, перепливши річку: течія повернула їх назад

Чоловіків затримали правоохоронці.
Українські прикордонники затримали двох громадян Лівану, які намагались через річку Західний Буг нелегально потрапити до Польщі.
Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.
В Україні ліванці перебували на законних підставах, проте у Польщу вони намагались потрапити нелегально, перепливши через річку.
"Та біля водойми спрацювала прикордонна сигнальна міна, на яку одразу виїхала найближча група реагування", - йдеться у повідомленні.
Іноземців це не зупинилось і вони, роздягнувшись, поплили на польський берег. Проте сильна течія повернула їх в Україну, де чоловіків і затримали прикордонники.
Нагадаємо, на кордоні Польщі з Білоруссю виявляють тіла мігрантів.