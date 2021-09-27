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Іноземці намагались нелегально потрапити з України до Польщі, перепливши річку: течія повернула їх назад

Іноземці намагались нелегально потрапити з України до Польщі, перепливши річку: течія повернула їх назад

Державна прикордонна служба України

Чоловіків затримали правоохоронці.

Українські прикордонники затримали двох громадян Лівану, які намагались через річку Західний Буг нелегально потрапити до Польщі

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України. 

В Україні ліванці перебували на законних підставах, проте у Польщу вони намагались потрапити нелегально, перепливши через річку.

"Та біля водойми спрацювала прикордонна сигнальна міна, на яку одразу виїхала найближча група реагування", - йдеться у повідомленні. 

Іноземців це не зупинилось і вони, роздягнувшись, поплили на польський берег. Проте сильна течія повернула їх в Україну, де чоловіків і затримали прикордонники. 

Нагадаємо, на кордоні Польщі з Білоруссю виявляють тіла мігрантів

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