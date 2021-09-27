Іноземці намагались нелегально потрапити з України до Польщі, перепливши річку: течія повернула їх назад

Іноземці намагались нелегально потрапити з України до Польщі, перепливши річку: течія повернула їх назад

Чоловіків затримали правоохоронці.

Українські прикордонники затримали двох громадян Лівану, які намагались через річку Західний Буг нелегально потрапити до Польщі.

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Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

В Україні ліванці перебували на законних підставах, проте у Польщу вони намагались потрапити нелегально, перепливши через річку.

"Та біля водойми спрацювала прикордонна сигнальна міна, на яку одразу виїхала найближча група реагування", - йдеться у повідомленні.

Іноземців це не зупинилось і вони, роздягнувшись, поплили на польський берег. Проте сильна течія повернула їх в Україну, де чоловіків і затримали прикордонники.

Нагадаємо, на кордоні Польщі з Білоруссю виявляють тіла мігрантів.

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