Іноземець намагався вивезти з України старовинні книги, його затримали прикордонники (фото)

Наразі предмети старовини вилучено співробітниками митниці.

Під час огляду легкового автомобіля "Volkswagen", яким через пункт пропуску "Малий Березний" на виїзд з України їхав 50-річний громадянин Словаччини, прикордонники Чопського загону спільно зі співробітниками митниці завадили спробі незаконного вивезення за кордон партії книг, які, можливо, становлять культурну цінність.

Про це у вівторок, 8 червня, повідомляє Держприкордонслужба.

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"Серед інших предметів у салоні автомобіля знайшли 13 книг початку ХХ століття. Серед яких книги на релігійну тематику та твори іноземних авторів, видані в Україні та за кордоном", - йдеться у повідомленні.

Наразі предмети старовини вилучено співробітниками митниці. Їх історичну та культурну цінність буде встановлено відповідним експертом.

Раніше київські митники затримали понад 60 американських кольорових та безбарвних діамантів вартістю 319 тис. грн. Згідно з деклараціями, у цих посилках мали бути "розподільники документів" вартістю нуль доларів.

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