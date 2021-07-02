Іноземець намагався завести до України діамантів на 2 мільйони гривень

Іноземець намагався завести до України діамантів на 2 мільйони гривень

Коштовності в нього конфіскували.

Прикордонники затримали іноземця, який нелегально привіз в Україну діамантів на 2 мільйони гривень.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

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36-річний чоловік прилетів рейсом зі Стамбула. Діаманти перевозив у багажі та ручній поклажі - усього у нього знайшли 9 каблучок з білого золота оздоблених діамантами, один діамант - жовтого кольору з сертифікатом та 6 паперових згортків з діамантами різних розмірів та ваги.

Чоловікові загрожує або конфіскація каміння або штраф у 1700 гривень. До рішення суду коштовності - під арештом.

Нагадаємо, що в Одесі велику партію кокаїну затримали в порту "Південний" співробітники СБУ, прикордонники, митники і поліцейські. Загальна вага наркотиків становить 57 кілограмів.

Новини України: прикордонники затримали іноземця, який нелегально привіз до країни коштовне каміння

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