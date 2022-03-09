Ішов на побачення через мінне поле: українка "відшила" залицяльника, який приїхав з Франції рятувати її від війни

Ішов на побачення через мінне поле: українка "відшила" залицяльника, який приїхав з Франції рятувати її від війни

Чоловік залишився допомагати теробороні.

До Василівки Запорізької області, замінованими полями, напередодні намагався прорватись іноземець. Громадянина Франції спинили наші військові чи не за крок від смертельної розтяжки.

Як виявилось, чоловік намагався врятувати свою дівчину, з якої познайомився у Інтернеті, і яка нібито живе у Василівці.

В останній момент та повідомила, що просто пожартувала.

Закоханого чоловіка прихистили волонтери. Зараз він допомагає територіальній обороні.

"Виявилося, що він французький гонщик, і крім того, у нього з сестрою є дві пекарні в Провансі. Усім доброго дня, каже, сьогодні, на честь весняного дня, ми замішуватимемо круасани, він навчатиме нас. Так що, якщо кому круасани – пишіть", - каже волонтер Василь.

Як повідомлялося, в Україні після нападу РФ побралося 4 тис. пар, а на світ з'явилося 4,3 тис. немовлят стано на 6 березня.

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