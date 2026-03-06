Іноземець готував подвійний теракт у Києві: що замовила РФ

Затриманий чоловік

Реклама

Військова контррозвідка Служби безпеки України зірвала підготовку теракту в столиці. Правоохоронці затримали іноземця, який працював на спецслужби рф та готував одразу два вибухи в Києві.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

За даними слідства, першим етапом злочинного плану мав стати підрив автомобіля українського військового. Виконавець повинен був закласти саморобний вибуховий пристрій під машину й дистанційно активувати його в момент, коли захисник наблизиться до авто. Після прибуття на місце події екстрених служб на місці мала спрацювати друга бомба.

Реклама

СБУ завчасно встановила наміри агента та затримала його вдома, коли той оснащував вибухівки мобільними телефонами для дистанційного підриву.

Слідство встановило, що виконавцем став різноробочий із Південного Кавказу, який тривалий час жив у Києві. Він потрапив до російських спецслужб через пошук «легкого заробітку» у Telegram. Після вербування отримав інструкції щодо виготовлення вибухових пристроїв із доступних матеріалів.

Необхідні деталі для СВП він купував онлайн, а після синтезу хімічних речовин помістив вибухівку у харчовий контейнер. Закладати бомби чоловік мав у темний час доби: одну — під капот авто, іншу — поруч.

Під час обшуків силовики вилучили готовий вибуховий пристрій, комплектуючі для його виготовлення, телефон із доказами контакту з російським куратором та бойові гранати.

Реклама

Затриманому оголосили підозру за ч. 1 ст. 14 та ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України — готування до теракту. Додатково розглядається питання щодо інкримінування незаконного поводження з боєприпасами та виготовлення вибухівки. Підозрюваному загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Заходи проводилися під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури.

Теракти в Україні — останні новини

Нагадаємо, раніше у Львові стався теракт, унаслідок якого пролунали два вибухи в центрі міста в ніч проти 22 лютого. Поліцію викликали нібито через пограбування магазину, однак це виявилося частиною теракту: другий вибух стався вже після прибуття правоохоронців. Загинула 23-річна патрульна Вікторія Шпилька, ще 25 людей дістали поранення, зокрема шестеро поліцейських перебували у тяжкому стані.

СБУ та МВС затримали ймовірну виконавицю — жительку Рівненщини, завербовану ФСБ. За даними слідства, вона виготовила вибухівку за онлайн-інструкціями та намагалася втекти. Суд у Львові обрав підозрюваній Ірині Саветіній запобіжний захід — тримання під вартою без права застави.

Реклама

Також про підозру повідомили 18-річній харків’янці. За версією слідства, вона за винагороду в Telegram зробила фальшивий виклик про пограбування, щоб виманити поліцію до місця, де вже були закладені вибухові пристрої.

4 березня стало відомо про ще одну жертву теракту — 30-річний нацгвардієць, який одним із перших прибув на місце теракту помер у лікарні.

Згодом ще один теракт стався у Миколаєві. На території покинутої автозаправної станції, яку поліцейські використовували для перезмінки, здетонував саморобний вибуховий пристрій. У результаті вибуху постраждали працівники Національної поліції. Обставини інциденту нині з’ясовують слідчі.

Того ж дня, 23 лютого, вибух пролунав і в Дніпрі — неподалік районного відділку поліції. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Реклама

Раніше речник Служби безпеки України Артем Дехтяренко заявляв, що Росія під час організації терактів в українських містах використовує тактику, розроблену терористичною мережею «Аль-Каїда». Йдеться про так званий «подвійний вибух», мета якого — максимізувати кількість жертв.