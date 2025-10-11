ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
260
Час на прочитання
3 хв

"Ви чекаєте на договорняк, щоб "здати" нас додому" - іноземний доброволець звернувся до влади України

Іноземні добровольці, які воюють в Україні проти Росії, скаржаться на відсутність базових прав і підтримки від Української держави.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Доброволець Андрій Безсмертний

Доброволець Андрій Безсмертний / © Instagram

Майже чотири роки іноземний доброволець Андрій Безсмертний, який воює на боці України, звернувся до суспільства з проханням привернути увагу влади до проблем, з якими стикаються іноземці, котрі стали на захист України. Він розповів про дискримінацію в побуті, перешкоди при отриманні громадянства та проблеми з оформленням житла.

Про це він написав у Instagram.

За словами воїна, на початку повномасштабного вторгнення іноземні добровольці — зокрема білоруси та росіяни, які стали на бік України — часто ставали «білими воронами» й піддавалися осуду. Однак із часом суспільство дізналося про численні випадки солідарності та самопожертви: багато іноземців віддали за Україну здоров’я і життя.

«Я, як і тисячі іноземних добровольців, воюю цю війну на боці правди. Ми не маємо базових прав, — пише автор. — Чотири роки — ми досі ті, хто має тільки право воювати, гинути та ставати каліками».

Він розповів, що у перший рік війни була ініціатива надання громадянства тим, хто став на захист України, але відповіді — «ні, усе за законом України» — так і не відбулося. Брак часу на судові тяганини у період активних бойових дій, пояснює доброволець, змусив багатьох відкладати оформлення документів, проте проблема залишилася невирішеною.

Особливу увагу він приділяє випадку з купівлею квартири в розстрочку в Київській області: перший платіж пройшов нормально, однак при наступному банк чи продавці відмовили у прийомі платежу — нібито через те, що покупець є білорусом. Через відсутність відповідних прав чоловік був змушений укласти угоду через дружину, яка має тимчасову посвідку. Він додав, що має скріншоти й інші підтвердження відмов.

/ © скриншот

© скриншот

Доброволець також зазначає звернення до Міністерства ветеранів, де, за його словами, «опрацьовують закони та правки», але реальних змін не відбулося.

«Я кілька разів був у Міністерстві ветеранів, де вже неодноразово опрацьовували якісь закони, правки та ці ходіння по колу — і нічого не змінилося. Ви чекаєте „зіграти договорнячок“ з ворогом та здати добровольців „додому“, де їм загрожує смертна кара (наприклад, білорусам)? Вислати в Європу (яка, до речі, легалізує білорусів за кілька місяців)? Вбити чи посадити у в’язницю за якийсь знайдений патрон, що завалився між сидіннями авто під час боєвих дій? Питання риторичне, але відкрите», — написав він.

«Мінімум, що я хочу залишити своїй доньці та дружині, якщо загину, — це житло», — підкреслив автор публікації. Він також додає, що не прагне обов’язково громадянства, але вимагає «елементарних, базових прав та можливості існувати в Україні».

У зверненні міститься заклик до органів влади — Офісу Президента, Національного банку, Міграційної служби та інших інституцій — розглянути й вирішити проблему іноземних добровольців і їхніх родин: «Прошу максимальної уваги та вашої підтримки».

У дописі він наголошує, що наразі не вважає час для пікетів та маршів, оскільки це «на руку ворогу», проте сподівається на публічний резонанс і допомогу з боку громадськості та відповідних інституцій.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що уряд спростив і оновив правила оформлення документів для іноземців і осіб без громадянства, які служать або допомагають українським військовим, а також для їхніх родин.

Дата публікації
Кількість переглядів
260
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie