Іноземні дипломати заспівали "Щедрика" в київському метро: відео

Іноземні дипломати війтають українців з Різдвом / © скриншот з відео

Реклама

У середу, 24 грудня, працівники посольств Німеччини, Франції та Великої Британії виконали у київському метро «Щедрика» разом з українськими артистами.

Відео цього вітання українців з Різдвом опубліковане на сторінках дипломатичних представництв згаданих країн у мережі Х.

У такий спосіб іноземні дипломати висловили свою солідарність з українцями, які святкують сьогодні Святвечір в умовах повномасштабної війни.

Реклама

Після того, як у Київському метрополітені пролунала знаменита на цілий світ мелодія української пісні, представники посольств привітла з Різдвом українців англійською, французькою та німецькою мовами.

«Голоси посольств Німеччини, Франції та Великої Британії злились у „Щедрику“ на знак солідарності з Україною. Благословенного Різдва і справедливого миру!» — йдеться у підписі до відео.

Дипломати подякували міністерству культури України та митцям Open Opera Ukraine і Національного будинку музики за радість співати разом, а Київському метрополітену — за сприяння у зйомці.

Нагадаємо, 24 грудня президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія не тільки відкинула пропозицію про різдвяне перемир’я, але й продовжує завдавати масованих ударів та вбивати людей у день, коли українці святкують Святвечір.