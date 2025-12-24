ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
101
Час на прочитання
1 хв

Іноземні дипломати заспівали "Щедрика" в київському метро: відео

Дипломати трьох західних країн висловили свою солідарність з українцями, які святкують сьогодні Святвечір в умовах повномасштабної війни.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Іноземні дипломати війтають українців з Різдвом

Іноземні дипломати війтають українців з Різдвом / © скриншот з відео

У середу, 24 грудня, працівники посольств Німеччини, Франції та Великої Британії виконали у київському метро «Щедрика» разом з українськими артистами.

Відео цього вітання українців з Різдвом опубліковане на сторінках дипломатичних представництв згаданих країн у мережі Х.

У такий спосіб іноземні дипломати висловили свою солідарність з українцями, які святкують сьогодні Святвечір в умовах повномасштабної війни.

Після того, як у Київському метрополітені пролунала знаменита на цілий світ мелодія української пісні, представники посольств привітла з Різдвом українців англійською, французькою та німецькою мовами.

«Голоси посольств Німеччини, Франції та Великої Британії злились у „Щедрику“ на знак солідарності з Україною. Благословенного Різдва і справедливого миру!» — йдеться у підписі до відео.

Дипломати подякували міністерству культури України та митцям Open Opera Ukraine і Національного будинку музики за радість співати разом, а Київському метрополітену — за сприяння у зйомці.

Нагадаємо, 24 грудня президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія не тільки відкинула пропозицію про різдвяне перемир’я, але й продовжує завдавати масованих ударів та вбивати людей у день, коли українці святкують Святвечір.

Дата публікації
Кількість переглядів
101
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie