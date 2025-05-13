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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
43
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2 хв

Іноземні геймери стали "секретною зброєю" ЗСУ - NYP

Геймери з різних країн стали важливою частиною підрозділів безпілотної розвідки та ударної авіації ЗСУ

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Геймер

Геймер / © Pixabay

До України прибуває все більше добровольців із-за кордону, які мають досвід у комп’ютерних іграх і тепер використовують свої навички для управління бойовими дронами на фронті.

Про це повідомляє New York Post.

Найбільше таких новобранців прибуває з США, Великої Британії, Канади, Франції та Австралії. За словами інструктора одного з бойових формувань, їхній ігровий досвід допомагає швидко адаптуватися до керування FPV-дронами, які активно використовуються для ураження ворожої техніки та позицій.

Координатор тренувальної програми для операторів безпілотників у 25-й повітряно-десантній бригаді ЗСУ Олег Грабовий розповів, що значна частина іноземців — це люди з ІТ-сфери, геймери з багаторічним досвідом, які вирішили долучитися до спротиву російській агресії, використовуючи свої навички в новому — бойовому — форматі.

За його словами, чимало з новоприбулих — це американці, обурені згортанням військової підтримки України з боку політичних лідерів США. Вони не чекають змін у Вашингтоні, а самостійно вирушають на передову, щоб допомогти українській армії на місці.

Грабовий зауважує, що ті, хто довго грав у шутери чи стратегічні ігри на приставках, мають надзвичайно точну реакцію та просторове мислення, що критично важливо для польотів на низьких висотах у бойових умовах. Багато хто з них після навчання залишаються не лише як оператори, а й самі готують новачків.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що російські загарбники посилили полювання на українських операторів безпілотників через те, що ефективність їх роботи дуже висока.

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