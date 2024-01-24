Іноземні інвестори зацікавилися приватизацією двох українських банків: подробиці

Вже незабаром Мінфін буде брати фінансових радників для цих банків.

Іноземні інвестори зацікавилися приватизацією двох українських державних банків. Мова йде про “Укргазбанк” та “Сенс банк”.

Про це в коментарі “ЕП” розповів заступник міністра фінансів Юрій Драганчук.

"Держава має стратегію зменшення банківського сектору, присутності та своєї участі в ньому. Але треба реально дивитись на речі. Ринок зараз такий, що ви самі розумієте, "Приватбанк" - це той банк, у який готова вкладати гроші держава, і банк, який генерує мільярд доларів доходу державного бюджету", - сказав Юрій Драганчук.

За його словами, наша держава наразі не готова продавати цей банк. Проте цього не виключено в майбутньому.

"У нас є зацікавленість іноземних інвесторів у двох державних банках. Це Укргазбанк і Сенс Банк і ми активно готуємо їх до продажу. Ці сигнали ми отримали наприкінці минулого року, починаючи з осені", - розповів заступник міністра фінансів.

Вже незабаром Мінфін буде брати фінансових радників для цих банків. Крім того, Мінфін разом зі Світовим банком напрацьовують зміни до законів про продаж цих банків, для того, щоб зробити це якомога прозоріше і продати справді серйозному потенційному інвестору.

"Більше скажу, ці потенційні інвестори нас підганяють… Паралельно ці банки готуються всередині і я досить позитивно налаштований і хочеться в цьому році продати ці два банки. А той банк, який генерує найбільше доходів у цій державі, поки що неготовий до продажу", - підкреслив Юрій Драганчук.

Нагадаємо, що правоохоронці при спробі перетину кордону затримали бізнесмена Ігоря Мазепу. Його звинувачують в організації "схем", які завдали державі збитків на 7 мільйонів гривень.

Читайте провідні новини дня: